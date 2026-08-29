Bật robot hút bụi từ xa, chồng phát hiện bí mật của vợ: Thắng kiện rồi bất ngờ thành bị cáo

Một lần bật robot hút bụi từ xa đã khiến người đàn ông phát hiện bí mật trong căn nhà và kéo theo cái kết không ngờ.

Một vụ việc tại Đài Loan (Trung Quốc) đang gây chú ý khi một người đàn ông sử dụng robot hút bụi có camera để kiểm tra căn nhà từ xa, qua đó phát hiện bí mật của vợ. Tuy nhiên, sau khi thắng kiện, chính anh lại trở thành bị cáo trong một vụ án khác.

Theo TVBS, vụ việc xảy ra tại thành phố Đào Viên. Người đàn ông kết hôn với vợ vào năm 2021. Hai người phần lớn sống cùng bố mẹ chồng và chỉ thỉnh thoảng đến một căn nhà tại khu Quy Sơn vào những ngày nghỉ.

Chiếc bàn chải làm dấy lên nghi ngờ

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9/2023, khi người chồng phát hiện tại căn nhà một chiếc bàn chải đánh răng cùng một số vật dụng được cho là của một người đàn ông lạ.

Nghi ngờ có người khác từng xuất hiện tại đây, anh kiểm tra camera giám sát ở khu vực đỗ xe và phát hiện một người đàn ông từng đưa vợ mình đến căn nhà. Theo NextApple, người này thậm chí từng ở lại qua đêm.

Khoảng ba tháng sau, ngày 24/12/2023, người chồng sử dụng ứng dụng trên điện thoại để điều khiển robot hút bụi trong căn nhà từ xa.

Một vụ việc tại Đài Loan (Trung Quốc) đang gây chú ý khi một người đàn ông sử dụng robot hút bụi có camera để kiểm tra căn nhà từ xa, qua đó phát hiện bí mật của vợ. (Ảnh: SMCP)

Theo lời khai được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) dẫn lại, ban đầu anh chỉ định sử dụng chức năng liên lạc của thiết bị để nói chuyện với vợ. Tuy nhiên, hình ảnh trực tiếp từ robot hút bụi lại cho thấy trong nhà còn có một người đàn ông khác.

Người chồng sau đó chủ động bật chức năng ghi hình. Camera của thiết bị ghi lại cảnh người vợ có những hành động thân mật với người đàn ông kia. Một số hình ảnh còn cho thấy người phụ nữ thay quần áo và xuất hiện trong tình trạng khỏa thân.

Robot hút bụi ghi lại cảnh khiến người chồng thắng kiện

Những hình ảnh từ robot hút bụi sau đó được người chồng sử dụng làm một phần chứng cứ trong vụ kiện dân sự.

Theo South China Morning Post, anh kiện vợ cùng người đàn ông bị cho là có quan hệ với cô, yêu cầu bồi thường 2 triệu Đài tệ.

Những hình ảnh từ robot hút bụi sau đó được người chồng sử dụng làm một phần chứng cứ trong vụ kiện dân sự. (Ảnh: SMCP)

Tòa án nhận định mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá giới hạn giao tiếp thông thường giữa bạn bè. Người vợ và người đàn ông kia sau đó bị buộc liên đới bồi thường cho người chồng 500.000 Đài tệ.

Tưởng rằng câu chuyện đã khép lại khi giành phần thắng, người chồng lại nhanh chóng rơi vào tình thế hoàn toàn khác.

Người vợ tố cáo chồng đã tự ý ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của mình khi chưa được đồng ý. Từ người sử dụng đoạn video để bảo vệ quyền lợi trong vụ kiện dân sự, người đàn ông bất ngờ trở thành bị cáo trong một vụ án hình sự.

Vì sao người chồng lại bị tuyên án?

Trước tòa, người chồng cho rằng mục đích ghi hình là thu thập chứng cứ về việc vợ có quan hệ ngoài hôn nhân. Anh cũng lập luận robot hút bụi khi hoạt động có thể phát sáng hoặc phát thông báo, nên người vợ có khả năng biết thiết bị đang được sử dụng.

Tòa án không chấp nhận lập luận này.

Theo TVBS, việc robot hoạt động không đủ để chứng minh người phụ nữ biết thiết bị đang ghi hình, càng không thể suy ra cô đồng ý để những hình ảnh nhạy cảm của mình được lưu lại.

Tòa cũng cho rằng quan hệ hôn nhân không đồng nghĩa với việc một người mất quyền riêng tư. Dù vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy, việc thu thập chứng cứ vẫn phải tuân thủ những giới hạn của pháp luật.

Đáng chú ý, tòa phân biệt giữa những đoạn phim ghi lại cảnh hai người có hành động thân mật khi vẫn mặc quần áo và những hình ảnh người vợ khỏa thân. Phần dẫn đến trách nhiệm hình sự của người chồng chủ yếu liên quan tới những hình ảnh nhạy cảm được ghi lại vào ngày 24/12/2023.

Việc robot hoạt động không đủ để chứng minh người phụ nữ biết thiết bị đang ghi hình, càng không thể suy ra cô đồng ý để những hình ảnh nhạy cảm của mình được lưu lại. (Ảnh: SMCP)

Cuối cùng, Tòa án Đào Viên tuyên người đàn ông 5 tháng tù vì ghi lại hình ảnh tình dục của người khác khi chưa được đồng ý. Hình phạt có thể được quy đổi thành tiền với mức 1.000 Đài tệ/ngày, tương đương tổng cộng 150.000 Đài tệ. Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), vụ án vẫn có thể được kháng cáo.

Theo Điều 319-1 Bộ luật Hình sự áp dụng tại Đài Loan (Trung Quốc), hành vi sử dụng thiết bị hoặc công nghệ để ghi lại hình ảnh tình dục của người khác khi chưa được đồng ý có thể bị xử lý hình sự.

Vụ việc sau đó được South China Morning Post đăng tải ngày 27/8, thu hút sự chú ý bởi tình huống đặc biệt: hình ảnh từ robot hút bụi từng giúp người chồng giành phần thắng trong vụ kiện dân sự, nhưng chính cách những hình ảnh riêng tư được ghi lại lại khiến anh phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Theo TVBS, South China Morning Post, Mojlaw