Nữ NSƯT U60 từ Mỹ về nhận show "cát-xê không đủ tiền vé máy bay"

"Trời ơi, đáng lẽ tôi không nhận show này đâu vì không có tiền..." – NSƯT Ngọc Huyền nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã ra sân bay ở Mỹ để đáp chuyến bay về Việt Nam. Như thường lệ, mẹ ruột và ông xã đưa Ngọc Huyền ra tận nơi để bay về Việt Nam một mình.

Được biết, Ngọc Huyền về Việt Nam lần này chỉ để tham gia duy nhất một live show của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, người anh tri kỷ trong nghề với cô.

Cô nói: "Tôi nghe bảo live show này anh Kim Tử Long bán hết vé rồi nên cũng yên tâm. Tôi đang đuối quá, mới đi show ở tiểu bang khác bay về nhà tối qua xong thì hôm nay lại phải bay về Việt Nam. Tôi bay hai show liền nên đuối, buồn ngủ quá. Bay đi bay lại nhiều cũng cực nhưng vui, cứ về nước là vui.

Trời ơi, đáng lẽ tôi không nhận show này đâu vì không có tiền, cát-xê anh Long trả còn không đủ tiền vé máy bay để bay về. Nhưng tôi vẫn nhận lời vì anh Kim Tử Long là tri kỷ với tôi. Sau liveshow này, tôi về Mỹ một tuần rồi lại về nước để làm từ thiện cho chương trình Ngôi sao miệt vườn.

Lần này tôi về nước không mang gì nhiều theo, chỉ mang theo 2 đĩa DVD kỷ niệm của anh Kim Tử Long để tặng cho anh ấy và trang phục hát, đồ makeup. Tôi mang theo ít táo nữa. Trời ơi, đợt này tôi về phải ốm đẹp, phải xuống cân nữa mặc đồ mới đẹp.

Ông xã đáng lẽ đi theo quay clip nhưng thấy tôi đẩy xe nặng quá nên bảo thôi không quay clip nữa, để ông xã đẩy xe cho".