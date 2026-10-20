Nữ đại gia showbiz miền Trung SN 1972: "Tôi nói thẳng, tôi không bắt chước"

"Tôi vẫn có những thần tượng và chịu ảnh hưởng từ các giọng ca lớn như Whitney Houston, Celine Dion, Khánh Hà hay Lê Dung" – Mỹ Lệ nói.

Mới đây, chương trình Ẩn số tỏa sáng đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ được biết đến là đại gia showbiz Việt.

Tại chương trình tuần này, Mỹ Lệ bày tỏ quan điểm nghệ thuật. Cô nói: "Tôi từng được đào tạo opera chuyên nghiệp nhưng lựa chọn theo đuổi nhạc trẻ nên luôn đề cao bản sắc cá nhân. Với tôi, thành công không thể thiếu sự khổ luyện.

Để một nghệ sĩ có thể bật lên và tạo dấu ấn trong lòng khán giả, trước hết cần hội tụ những yếu tố nền tảng như ngoại hình phù hợp, giọng hát, kinh nghiệm biểu diễn và khả năng truyền tải cảm xúc.

Tuy nhiên, những điều kiện ấy mới chỉ là bước khởi đầu. Để được nhớ đến giữa nhiều gương mặt tài năng, nghệ sĩ phải xác định rõ mình muốn mang điều gì đến với công chúng và đâu là nét riêng không thể trộn lẫn.

Điều quan trọng là sau khi định hình được hình ảnh, nghệ sĩ phải làm sao để khán giả ghi nhớ mình giữa rất nhiều người. Mỗi người cần suy nghĩ về việc mình có thể trở thành một nhân vật xứng đáng, mang tính duy nhất như thế nào.

Tôi nói thẳng, tôi không bắt chước hay cố tình hóa thân thành một nghệ sĩ khác.

Tôi vẫn có những thần tượng và chịu ảnh hưởng từ các giọng ca lớn như Whitney Houston, Celine Dion, Khánh Hà hay Lê Dung. Tuy nhiên, việc học hỏi với tôi là quá trình chắt lọc những điều hay để mở rộng tư duy âm nhạc chứ không phải đánh mất bản sắc cá nhân.

Thời gian đi học, tôi được đào tạo opera chuyên nghiệp, gắn bó với âm nhạc cổ điển qua quá trình học tập và khổ luyện trong trường.

Đáng lẽ tôi sẽ trở thành ca sĩ hát nhạc cổ điển. Thế nhưng, tình yêu dành cho nhạc pop đương đại lại thôi thúc tôi lựa chọn hướng đi khác.

Tôi thích nghe Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson và những ban nhạc huyền thoại. Dù được đào tạo cổ điển, tôi nhận ra mình có tình yêu rất mạnh với nhạc pop. Vì vậy, tôi chọn chuyển sang hát nhạc trẻ, một con đường phù hợp với khả năng và giúp mình đến gần khán giả hơn.

Với tôi, đó là bước ngoặt quan trọng giúp bản thân tìm được hướng đi phù hợp. Thay vì cố gắng đi theo khuôn mẫu có sẵn, tôi lựa chọn phát huy năng lực và cá tính của mình.

Bản thân tôi từng trải qua những giai đoạn cảm thấy bản thân chững lại trong nghệ thuật. Sau khoảng thời gian hoạt động sôi nổi, nhận lời biểu diễn, tham gia các chương trình và đảm nhận vai trò giám khảo, tôi có lúc không còn tìm thấy cảm hứng sáng tạo như trước".