Nữ NSƯT U50 nửa đêm giật mình, bật khóc: Mẹ tôi hỏi "sao không lấy chồng đi?"

Mới đây, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ về quan điểm của mình khi được nhiều người khen là có hiếu vì đưa cha mẹ đi chơi nhiều nơi.



Cát Tường

Cô nói: "Mỗi lần được khen có hiếu tôi đều phải suy nghĩ lại xem mình có xứng đáng với lời khen của mọi người dành cho mình hay chưa.

Nếu bây giờ tôi vẫn có chồng con, phải mưu sinh cuộc sống thì chắc gì tôi đã dành được nhiều thời gian cho cha mẹ. Cuộc đời mà, nhìn từ góc này thấy xấu, nhìn từ góc kia lại thấy tốt.

Nhiều người hay hỏi tôi "bị ế à, không có chồng hả?". Kêu tôi lấy chồng đi để về già có người thủ thỉ tâm sự. Hòi tôi "có muốn lấy chồng không?" đương nhiên là tôi muốn. Tôi muốn lấy chồng lắm.

Con chim trong lồng, con cá trong chậu. Ở ngoài thì muốn nhảy vào, ở trong lại muốn nhảy ra. Tôi cũng muốn một mái ấm gia đình, có chồng con ràng buộc nhưng tôi lại không được cái đó.

Nhưng có những người nhìn tôi lại bảo ở như tôi là sướng nhất cho tự do, lấy chồng làm gì cho khổ ra. Cái này là mỗi người một góc nhìn, tư duy.

Tôi không bàn về vấn đề này, chỉ thấy rằng có hiếu hay bất hiếu là tự trong lương tâm mỗi người tự suy ngẫm. Tôi tự thấy mình không phải có hiếu đâu. Tôi chỉ có nhiều thời gian dành cho ba mẹ thôi.

Bản thân tôi vẫn luôn làm cha mẹ phải phiền lòng. Như vậy là tôi bất hiếu rồi. Bây giờ tôi gần 50 tuổi, ba mẹ tôi 73 tuổi nhưng tôi biết lúc nào cha mẹ cũng lo lắng cho tôi hết.

Có một đêm tôi nằm ngủ, mẹ tôi lên Sài Gòn chơi ngủ lại với tôi. Nửa đêm tôi giật mình thức dậy thấy mẹ đang nằm nghiêng nhìn tôi trong bóng tối. Tôi hỏi: "Mẹ không ngủ được à?".

Mẹ vuốt tôi và nói: "Sao không lấy chồng đi con? Ở vậy hoài sao được".

Tôi thốt lên: "Mẹ tào lao quá, chồng con gì". Nhưng quay lưng lại là tôi chảy nướt mắt. Tôi khóc không phải vì tôi không có chồng mà vì mẹ tôi bảy mấy tuổi rồi vẫn lo lắng cho tôi vì chưa có bến đỗ. Như vậy là tôi bất hiếu rồi".