Nữ NSƯT là mẹ đơn thân U50: "Tôi hào hoa lắm, sang lắm. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"

Vừa qua, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ về sự hào phóng của mình. Cô nói: "Nhiều người cứ nói tôi và Tiết Cương yêu nhau không bao giờ có chuyện đó. Tôi đã nói rồi, tôi và Tiết Cương là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Tính tôi hào hoa phong nhã, lịch thiệp.

Cát Tường

Tôi còn hơn cả đàn ông nữa. Tôi nói thật, tôi mà đi tán gái thì tán em nào dính em đó. Tôi hào hoa lắm, sang lắm. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Tôi mà thích ai tôi rải tiền mua quà cáp, đồ ăn.

Còn ông Tiết Cương thì mọi người thấy đấy, tính ông Tiết Cương là như vậy đấy. Vậy mà mọi người nói tôi với ông Tiết Cương yêu nhau, yêu sao được? Không bao giờ có chuyện đó đâu".

Tiếp đó, Cát Tường nên tiếng khi có người nói mình hồng nhan bạc phận, cả đời cô đơn: "Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại nói tôi vậy. Hồng nhan thì có thể, ai bảo tôi đẹp làm chi!

Nhưng tôi thấy tôi không bạc phận đâu. Ngược lại, tôi thấy tôi rất có phước, cha mẹ mạnh khỏe, con cái xinh đẹp, thông minh. Có gì đâu mà bạc phước?

Còn việc tôi không lấy chồng nữa đơn giản vì tôi không muốn đăng ký kết hôn, không muốn công khai nữa thôi. Cuộc sống mà, có nhiều cặp đôi lên mạng rần rần đám cưới hoành tráng rồi vài bữa lại ly hôn.

Tôi đã trải qua chuyện đó rồi, vừa làm đám cưới xong lại ly hôn liền. Vì thế, tôi không muốn phô trương chuyện tình yêu, công khai người mình yêu ra. Tôi sợ có điềm, chứ không phải vì không có ai.

Tôi ly hôn chồng năm 25 tuổi, năm nay tôi 50 tuổi thì cũng 25 năm rồi. Con gái tôi năm nay cũng 23 tuổi rồi. Không lẽ mọi người nghĩ 25 năm qua tôi ở một mình? Nếu vậy thì giờ tôi đâu còn tươi thế này.

Người ta nói phải có âm có dương, có nam có nữ. Trời sinh ra tạo hóa như vậy tôi mới trẻ trung được.

Có thể tôi không có chồng nhưng trong suốt 25 năm qua, không phải tôi không có đàn ông bên cạnh mà tùy tình duyên của mình, mỗi giai đoạn trong cuộc đời tôi sẽ có người đàn ông của riêng mình".