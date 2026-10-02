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Nữ NSƯT từ Mỹ về xin lỗi các đồng nghiệp

Tùng Ninh
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"Tôi phải xin lỗi vì không đến được" – NSƯT Ngọc Huyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc cô đi cúng Tổ nghề trước khi bay về Mỹ.

Cô nói: "Lúc nãy tôi đến cúng Tổ ở đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, ở đó có bàn thờ Tổ của tôi. Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long là nơi đầu tiên tôi bước lên sân khấu, sư phụ Bạch Mai của đoàn (mẹ ruột nghệ sĩ Bình Tinh) cũng là người truyền dạy nghề cho tôi.

NSƯT Ngọc Huyền từ Mỹ về xin lỗi đồng nghiệp và cúng Tổ nghề - Ảnh 1.

Tôi có rất nhiều người thầy nhưng sư phụ Bạch Mai là người thầy duy nhất truyền nghề trực tiếp cho tôi. Bà cũng nhận tôi là học trò chân truyền duy nhất.

Hôm nay tôi đi cúng Tổ vui lắm. Tôi có mang một chiếc bánh rất đẹp mà sư phụ tôi thích. Tôi hạnh phúc lắm và tôi biết sư phụ tôi sẽ rất ưng chiếc bánh đó. Hồi sư phụ tôi còn sống, năm nào tôi đến cúng Tổ cũng mang theo một chiếc bánh kem.

Sư phụ tôi để trên ban thờ tới ba ngày mới cắt ra ăn. Sư phụ rất thích ăn bánh kem. Buổi sáng tôi đã tụng niệm một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho Tổ nghiệp rồi mới tới đoàn Huỳnh Long.

Năm nay rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các đoàn mời tôi đến cúng Tổ. Tôi phải xin lỗi vì không đến được.

NSƯT Ngọc Huyền từ Mỹ về xin lỗi đồng nghiệp và cúng Tổ nghề - Ảnh 2.

Năm nào tôi cũng tới cúng Tổ tại sân khấu của anh Minh Nhí, nhưng năm nay thì phải bay về Mỹ đúng hôm đó nên không đến được. Tôi phải bay về Mỹ để kịp cúng Tổ tại nhà tôi.

Tôi cũng không đến cúng Tổ ở chỗ anh Kim Tử Long được, nhưng có mang bánh trung thu gửi anh để anh cúng giúp tôi.

Mong mọi người tới tham dự show của anh Kim Tử Long sắp tới. Tôi chỉ tham gia một vai nhỏ trong show thôi, nhưng bắt buộc phải tới đồng hành cùng anh. Tôi phải bỏ nhiều công việc ở Mỹ và mua vé rất đắt để bay về cho kịp show.

Tôi nói thật, tiền cát xê anh Kim Tử Long trả không đủ để tôi mua vé máy bay, nhưng tôi vẫn bay về vì tình yêu dành cho sân khấu cũng như anh Kim Tử Long, người bạn diễn suốt nhiều năm qua của tôi.

Đó cũng là tình yêu của tôi dành cho sư phụ Bạch Mai. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn hạnh phúc vì được làm đệ tử của sư phụ".

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Tags

Ngọc Huyền

kim tử long

Bạch Mai

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