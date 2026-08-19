Nữ NSƯT từ Mỹ về: Phải mượn tiền để làm từ thiện ngay tại vỉa hè

Ngọc Huyền mượn tiền trợ lý làm từ thiện ngay khi đang ngồi ăn.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền từ đã chia sẻ khoảnh khắc cô dẫn cả hai đi ăn cơm bụi ở một tiệm lề đường rất đắt khách tại TP.HCM.

Ngọc Huyền và nhân viên quán

Cô nói: "Bữa giờ bận rộn, đi lại nhiều nơi quá, hôm nay tôi mới có dịp dẫn hai con đi ăn bụi ở lề đường. Đây chắc là lần đầu Hà Tiên và Hà Nam (2 con của Ngọc Huyền sống ở Mỹ từ nhỏ) được ngồi ăn bụi như thế này".

Nhân viên của quán lập tức nhận ra Ngọc Huyền, liền hồ hởi chạy tới dọn bàn và thốt lên: "Cô là Ngọc Huyền hả? Con thần tượng cô từ nhỏ, thần tượng lắm. Hồi cô trẻ cô hay hát với Vũ Linh, con thấy cô đẹp lắm. Giờ cô có tuổi rồi mà vẫn đẹp nhưng là đẹp lão".

Ngọc Huyền nghe vậy liền thốt lên: "Cô chưa lão con ơi. Con nói thế cô giận đó".

Ngọc Huyền cũng rất nghiêm khắc, vừa thấy mọi người nhận ra mình liền kêu con trai và con gái chào mọi người xung quanh. Đi cùng cô còn có anh (con nuôi của mẹ Ngọc Huyền), cháu gái.

Tiếp đó, một nhân viên khác lại chạy tới tay bắt mặt mừng với Ngọc Huyền và nói: "Hồi nhỏ con hay coi cải lương của cô và chú Kim Tiểu Long. Giờ cô lớn tuổi rồi nhưng cô vẫn đẹp lắm".

Ngọc Huyền nói: "Trời ơi, nghe nói lớn tuổi mà tôi buồn quá! Nhưng không sao, ai rồi cũng phải già".

Một số khách hàng khác cũng nhận ra Ngọc Huyền và chạy tới xin chụp hình. Nữ nghệ sĩ khá thân thiện và vui vẻ chụp hình cùng mọi người.

Đặc biệt, Ngọc Huyền còn kỹ tính tới mức mang theo cả một chiếc cân mini để cân từng lượng cơm và đồ ăn mình ăn, sao cho không vượt quá lượng đồ ăn được ăn trong một bữa. Hành động này của nữ nghệ sĩ khiến ai cũng chú ý.

Ngọc Huyền nói: "Để khỏe mạnh, giữ được vóc dáng mà vẫn được ăn ngon, ăn đủ các món như vậy thì tôi phải cân đồ ăn trước khi ăn. Cách cân lượng đồ ăn theo công thức riêng sẽ giúp chúng ta đào thải được lượng mỡ trong cơ thể".

Ngọc Huyền cũng hào phóng mua rất nhiều vé số của người bán rong. Cô có thói quen mua vé số như một cách để làm từ thiện, ủng hộ người nghèo. Cô còn hỏi han người bán vé số về hoàn cảnh gia đình.

Sau khi biết được hoàn cảnh của người bán vé số, Ngọc Huyền còn tặng thêm tiền. Vì không có tiền mặt trong người nên Ngọc Huyền phải mượn tiền của trợ lý. Hành động này của Ngọc Huyền khiến nhiều người cảm phục.