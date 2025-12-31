Nữ NSƯT từ Mỹ về bị ông trùm Điền Quân Khương Dừa bắt nộp phạt 5 triệu đồng

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Khương Dừa đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa thứ 4, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Thanh, Minh Nhí, Ngọc Huyền trong vai trò giám khảo.



Khương Dừa đòi Ngọc Huyền nộp phạt

NSƯT Ngọc Huyền đáng lẽ sẽ bay về Mỹ để ăn Giáng sinh và đón năm mới cùng gia đình, nhưng cô chấp nhận để chồng và mẹ ruột bay về còn bản thân ở lại Việt Nam để giúp Khương Dừa ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn.

Được biết, giữa Ngọc Huyền và Khương Dừa có mối thân tình sâu sắc. Chính Khương Dừa là người đạo diễn phim Sầu riêng – bộ phim web drama đầu tiên Ngọc Huyền tự bỏ tiền túi sản xuất sau khi về nước.

Tiếp đó, Khương Dừa làm thêm cho Ngọc Huyền phim Kén cá chọn chồng. Nhờ sự giúp sức của Khương Dừa mà Ngọc Huyền thắng giải thường Ngôi Sao Xanh, giải thưởng lớn đầu tiên cô nhận được sau hơn 20 năm xuất ngoại.

Khương Dừa cũng thường xuyên qua lại nhà Ngọc Huyền thăm hỏi. Về phía mình, Ngọc Huyền cũng góp sức trong các dự án của Khương Dừa, bao gồm cả hành trình từ thiện.

Cách đây nửa tháng, Ngọc Huyền cũng cầm hơn 700 triệu từ Mỹ về để gửi Khương Dừa đi từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Trong buổi ghi hình đầu tiên của Ngôi sao miệt vườn mùa 4, các nghệ sĩ đều đã có mặt, chỉ riêng Ngọc Huyền tới trễ. Khương Dừa nói: "Hôm trước chúng tôi đã giao kèo ai tới trễ sẽ bị phạt 5 triệu đồng. Vì thế nên lần này tôi phải phạt 5 triệu mới được.

Cứ phạt 5 triệu thì bữa sau mọi người sẽ tự động đến đúng giờ. Mới đầu tôi định phạt 1 triệu thôi nhưng thấy ít quá, không đủ đô nên phải tăng lên 5 triệu".

Khương Dừa vừa nói dứt lời thì Ngọc Huyền xuất hiện. Ông trùm Điền Quân lập tức chạy ra đòi tiền nộp phạt: "Chị ơi cho em thu 5 triệu. Chị đến muộn nên em phải phạt 5 triệu".

Ngọc Huyền thanh minh và trình bày lí do: "Em biết tại sao chị đến muộn không? Vì áo dài của chị may không vừa, phải thử rồi chỉnh lại mất nửa tiếng đồng hồ, chứ không là 10 rưỡi tôi có mặt rồi. 11 giờ rưỡi mà chưa lên sân khấu mới bị phạt 5 triệu. Giờ tôi lập tức lên sân khấu luôn".