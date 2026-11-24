Hàn Thái Tú tỏ ra rất thân thiện và nhiệt tình với Cát Tường. Anh đón Cát Tường đi ăn và giới thiệu về dự án làm ăn sắp tới của mình.

Cát Tường đang có chuyến du lịch Mỹ. Đây là chuyến đi Mỹ thứ ba của cô trong năm nay. Lần này, cô tới thành phố Dallas ở bang Texas, nơi bạn trai cũ là ca sĩ Hàn Thái Tú sinh sống.

Nhân dịp này cô và Hàn Thái Tú đã có dịp hội ngộ. Trong clip Cát Tường đăng tải, cô chia sẻ về nơi mình đặt chân đến: "Taxi mới đưa tôi đến Bến Thành Plaza. Tôi đang ở Texas, một bang cũng đông người Việt ở Mỹ. Tôi đến đây để gặp một người bạn".

Khi gặp nhau, Hàn Thái Tú tỏ ra rất thân thiện và nhiệt tình với Cát Tường. Anh đón Cát Tường đi ăn và giới thiệu về dự án làm ăn sắp tới của mình.

Anh nói: "Ở đây có một khu đất trống. Sắp tới tôi sẽ thuê lại khu đất này làm Food truck, tức là khu hội chợ nhỏ có mấy xe bán đồ ăn người Việt, thuê rẻ thôi. Tôi còn làm cả sân khấu ca nhạc để phục vụ cộng đồng người Việt".

Cát Tường nghe vậy liền nhắc luôn: "Lúc đó anh nhớ làm giấy tờ để mời em qua hát, máu nghề nổi lên rồi".

Nói xong, Hàn Thái Tú mời Cát Tường đi ăn một bữa hải sản thịnh soạn để chào mừng bạn cũ đến Texas. Ngoài ra, Hàn Thái Tú cũng mời tới các em anh ruột của mình tới chơi với Cát Tường.

NSƯT Cát Tường (sinh năm 1977) và ca sĩ Hàn Thái Tú (sinh năm 1980) từng có mối tình thời sinh viên khi cùng theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Với Hàn Thái Tú, Cát Tường là mối tình đầu gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp thời đi học trước khi cả hai chia tay do tuổi trẻ nông nổi, ghen tuông và khác biệt suy nghĩ. Sau khi đường ai nấy đi, hai người từng có quãng thời gian dài ít gặp gỡ rồi mới kết nối lại và hàn gắn tình bạn từ khoảng năm 2013.

Trên con đường nghệ thuật, Cát Tường ghi dấu ấn ở mảng kịch nói, phim truyền hình và dẫn chương trình, đồng thời làm mẹ đơn thân nuôi con gái. Hàn Thái Tú được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc nhạc trẻ, ballad sau đó sang Mỹ định cư, lập gia đình riêng và làm thêm nhiều công việc để mưu sinh.

Dù mỗi người đều có cuộc sống và hướng đi riêng, họ vẫn giữ sự trân trọng và thân thiết như những người bạn cũ. Mỗi lần Cát Tường sang Mỹ lưu diễn hay du lịch, cả hai vẫn thường hội ngộ, trò chuyện vui vẻ như tri kỷ. Chính sự thẳng thắn và thấu hiểu sau nhiều năm giúp mối quan hệ của Cát Tường và Hàn Thái Tú luôn nhẹ nhàng, bền bỉ theo thời gian.