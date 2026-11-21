"Tôi quay qua chắp tay vái một cái rồi lại đọc kinh tiếp" – Phương Hồng Thủy chia sẻ.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Phương Hồng Thủy từ Mỹ mới về. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình ở tuổi U70 bên người chồng thứ hai ở Mỹ.

Chị nói: "Nếu không phải đi diễn mà ở nhà thì sáng dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi sẽ vào phòng đọc kinh. Tôi thường đọc kinh từ 6 giờ sáng tới 7 rưỡi sáng hoặc từ 7 rưỡi sáng tới 9 giờ sáng, tùy theo ngày hôm đó. Tôi không nhất thiết phải đọc kinh cố định theo giờ nào nhưng thường là sáng ngủ dậy luôn đọc kinh.

Phương Hồng Thủy

Đọc kinh gần xong thì tôi thấy có người rón rén sau lưng để ly cà phê cho tôi uống, lúc là ly cà phê nóng, lúc lại là ly cà phê sữa đá. Tôi quay qua chắp tay vái một cái rồi lại đọc kinh tiếp. Vì đang đọc kinh nên tôi không thể nói gì được. Người đó cũng chính là người bạn đời của tôi.

Tôi duy trì thói quen này mỗi ngày. Buổi sáng tôi dậy đọc kinh thì buổi tối chồng tôi thắp hương, đánh một hồi chuông trước khi ngủ.

Đọc kinh buổi sáng xong, tôi cầm ly cà phê ra phòng khách ngồi xem tin tức, nghe nhạc cùng chồng. Sau đó tôi đi làm vườn, tưới cây, ăn sáng, làm công việc nhà, nói chung là tôi làm mọi công việc của một người phụ nữ nội trợ trong nhà".

MC Nguyên Khang thốt lên: "Cô Phương Hồng Thủy gọi đó là cuộc sống của người phụ nữ nội trợ nhưng tôi thấy đó là cuộc sống của một tỷ phú. Cả ngày cô Phương Hồng Thủy chỉ chill chill tận hưởng cuộc sống, không phải lo nghĩ tới cơm áo gạo tiền.

Nếu cuộc đời tôi cũng được như cô Phương Hồng Thủy, không phải lo nghĩ đi làm kiếm tiền trả nợ ngân hàng thì thật sung sướng".

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy nói: "Thực ra ngay từ đầu đến với nhau tôi đã nói với chồng là tôi chọn cuộc sống bình an, chỉ vậy thôi".

Sau những thăng trầm của cuộc hôn nhân đầu tiên đầy sóng gió, NSƯT Phương Hồng Thủy đã tìm thấy bến đỗ bình yên và viên mãn bên người chồng thứ hai là ông An Khương – một Việt kiều Mỹ kém chị 4 tuổi, vốn là chủ tiệm sửa xe trước khi nghỉ hưu.

Kể từ khi kết hôn và sang Mỹ định cư vào năm 2004, trải qua hơn 22 năm gắn bó, tình cảm của vợ chồng chị ngày càng sâu đậm và lãng mạn khi cả hai xem nhau như những người bạn tri kỷ.

Vốn không giỏi việc bếp núc do thời trẻ mải mê chạy show, Phương Hồng Thủy được ông xã hết mực thấu hiểu, chiều chuộng và chủ động quán xuyến mọi việc nhà từ nấu ăn đến dọn dẹp để vợ thảnh thơi.

Mỗi sáng, anh đều dậy sớm pha sẵn ly cà phê sữa đá đặt lặng lẽ sau lưng lúc chị đọc kinh, hay âm thầm cùng chị chăm sóc mảnh vườn đầy hoa trái mang đậm dáng dấp quê nhà.

Ở tuổi U70, với nền tảng kinh tế ổn định và cô con gái riêng đã trưởng thành, sống gần nhà để tiện thăm nom, nữ nghệ sĩ tận hưởng những tháng ngày an nhiên, thi thoảng nhận lời đi diễn hoặc về nước tái ngộ khán giả dưới sự tháp tùng, ủng hộ hết mình của bạn đời.