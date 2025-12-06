Nữ NSƯT nổi danh miền Nam: "Tôi phải bán xe để có tiền tiêu Tết"

Mới đây, diễn viên Tiết Cương tới thăm nhà hàng của NSƯT Cát Tường thì thấy cô đang bày rất nhiều quần áo, đầm guốc, túi xách ở trước cửa để rao bán.

Tiết Cương thấy lạ, liền hỏi Cát Tường thì được biết đây chính là quần áo của nữ nghệ sĩ. Cô nói: "Tôi bán quần áo cũ của tôi để lấy tiền đi miền Trung làm từ thiện. Tôi định tất tay để đầu năm mới khởi hành đi từ thiện luôn.

Cát Tường và Tiết Cương

Mọi năm tôi đều rủ Tiết Cương về quê miền Tây lì xì cho người nghèo dịp đầu năm. Năm nay tôi không về miền Tây nữa, mà ra miền Trung ủng hộ bà con, giúp bà con phục hồi sau bão lũ, có cái Tết ấm no.

Tôi muốn đi vào hẳn những vùng sâu vùng xa ở miền Trung, nơi bà con còn thực sự khó khăn, thực sự khổ, nghèo. Cách từ thiện của tôi là cho luôn tiền mặt để bà con mua gì thì mua.

Vì thế nên bây giờ tôi mới đem hơn 200 cái đầm cũ của tôi ra bán. Mong mọi người ghé qua tiệm cà phê của tôi để mua.

Toàn bộ đầm này đều là đầm của tôi mặc hết, lúc mua rất đắt tiền nhưng giờ tôi bán giá rất bèo, chỉ 100 nghìn, 200 nghìn đồng, cái nào đẹp lung linh cũng chỉ 500 nghìn là cao nhất. Tôi bán được bao nhiêu là dùng hết số tiền đó để đem ra miền Trung từ thiện, giúp đỡ bà con".

Nghệ sĩ Cát Tường cũng tiết lộ cô đã bán xe hơi: "Tôi bán hết rồi. Lúc Nauy (con gái Cát Tường) về nước ảo tưởng sức mạnh nên đòi tôi mua xe cho nó. Tôi thì đã có xe riêng, cũng không đi nhiều nên tính hai mẹ con đi chung một xe thôi.

Nhưng Nauy không chịu, cứ đòi tôi phải mua xe cho nó đi, sợ lúc tôi đi phim, đi công việc thì nó không có xe đi. Thế là tôi phải mua cho nó một chiếc xe 4 chỗ. Tôi mua xe Toyota để nó đi cho bền.

Ai ngờ nó về nước xách xe đi được 5, 6 lần. Từ đó tới nay là hơn nửa năm, xe cứ để trong gara, mỗi tháng mất tới 1 triệu 3 tiền gửi xe và tôi phải chịu. Mỗi tuần tôi còn phải nhờ anh trông xe nổ máy hộ.

Thế là bây giờ tôi phải bán xe để có tiền tiêu Tết. Vì thế nên tôi mới nhờ Tiết Cương lên đây review xe để bán".