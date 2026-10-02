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Nữ NSƯT miền Trung vào TP.HCM, tủi thân vì khán giả không mặn mà

Tùng Ninh
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"Tôi chứng kiến cảnh khán giả reo hò rần rần cho các ngôi sao nhạc trẻ như Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm…" – NSƯT Vân Khánh nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Vân Khánh. Tại chương trình tuần này, Vân Khánh mang theo kỷ vật đặc biệt là chiếc Cúp Album Vàng.

NSƯT Vân Khánh và nỗi tủi thân Khi vào TP . HCM giữa thị trường nhạc trẻ sôi động - Ảnh 1.

Cô nói: "Đây là minh chứng cho một thời kỳ tôi hoạt động nghệ thuật hăng hái, nỗ lực hết mình để nhào nặn ra những sản phẩm âm nhạc cá nhân chất lượng gửi tặng công chúng.

Tôi từ miền Trung vào TP.HCM lập nghiệp khoảng năm 1998. Đó là giai đoạn thị trường đang rộ lên các giai điệu nhạc trẻ sôi động của giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Riêng tôi lại cho mình hướng đi riêng với dòng nhạc mang âm hưởng quê hương miền Trung, trữ tình và đặc biệt là những ca khúc về Huế.

Màu sắc này tuy không thuộc dạng hiệu ứng đám đông rầm rộ nhưng lại có sức hút bền bỉ, sâu sắc. Nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình truyền hình trực tiếp làm cầu nối, các album của tôi cũng chạm đến trái tim khán giả và được công chúng đón nhận".

NSƯT Vân Khánh và nỗi tủi thân Khi vào TP . HCM giữa thị trường nhạc trẻ sôi động - Ảnh 2.

Về sự nghiệp, Vân Khánh chia sẻ: "Tôi sớm tiếp xúc với âm nhạc từ trong vô thức qua lời ru mang đậm chất miền Trung của mẹ, những buổi theo chân ba biểu diễn trong đoàn tuồng Ca Huế, cho đến niềm đam mê cải lương thời đi học.

Chưa kể, giọng hát của danh ca Bảo Yến, Hương Lan, tình yêu với dòng nhạc trữ tình dân gian đã tự nhiên hình thành trong con người tôi. Tôi đi hát từ năm 12 tuổi.

Dù say mê nghề, nhưng tôi cũng có những lúc tủi thân, chạnh lòng. Khi mới bước chân vào Sài Gòn, tôi chứng kiến cảnh khán giả reo hò rần rần cho các ngôi sao nhạc trẻ như Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm…

Còn tôi bước ra chỉ nhận những tràng pháo tay bình thường nên vô cùng tủi thân và từng thoáng nghĩ đến việc đổi dòng nhạc. Tuy nhiên, tôi nhận ra tính cách và chất giọng của mình không phù hợp để hát quá trẻ.

Tôi chọn cách khác, mở rộng biên độ thể hiện thay vì thay đổi bản sắc. Tôi chủ động rèn luyện kỹ thuật, làm cho giọng hát mềm mại hoặc cứng cáp linh hoạt hơn để thử sức với dân ca Nam Bộ, cải lương, Bolero và nhạc trữ tình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hào nhất về sự kiên định. Tôi không ngừng làm mới, nâng tầm các bài hát quê hương trở nên văn minh, hoa mỹ hơn để luôn đi song hành cùng sự phát triển của thị trường âm nhạc.

Tôi vẫn thường xuyên nghe các bản phối mới, các ca khúc hot trend của ca sĩ trẻ để cảm nhận sự mới mẻ, từ đó chắt lọc những yếu tố phù hợp đưa vào phong cách riêng của mình".

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Tags

Vân Khánh

Phương Thanh

Lam Trường

Đan Trường

mỹ tâm

Làn Sóng Xanh

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