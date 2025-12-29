HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nữ NSƯT miền Nam lần đầu làm một việc tại Hà Nội sau 30 năm

Tùng Ninh |

"30 năm trước, tôi 19 tuổi lần đầu tiên đến Hà Nội để đóng phim Đồng tiền xương máu" – Cát Tường nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã từ TP.HCM ra Hà Nội du lịch. Tại đây, nữ nghệ sĩ lần đầu làm một việc cô chưa từng làm sau 30 năm.

Cô nói: "Hôm nay là một buổi sáng thời tiết rất đẹp ở phố cổ Hà Nội. Tôi sẽ trải nghiệm một việc đặc biệt sau 30 năm.

- Ảnh 1.

Cát Tường

Năm nay tôi 49 tuổi. 30 năm trước, tôi 19 tuổi lần đầu tiên đến Hà Nội để đóng phim Đồng tiền xương máu. Trong 30 năm qua tôi đã đến Hà Nội không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ đế làm việc rồi về nên chỉ đi ô tô, taxi.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi tự thuê xe máy để tự đi quanh phố cổ Hà Nội, check in những địa điểm du lịch nổi tiếng ở nơi đây, là những nơi mà tôi chưa bao giờ đi. Ngay cả việc viếng Lăng Bác tôi cũng chưa bao giờ được làm thì hôm nay tôi sẽ làm.

Tôi cũng chưa tới Hoàng Thành Thăng Long hay Văn miếu Quốc Tử Giám. Đây đều là những địa danh ai đến Hà Nội cũng phải đi vậy mà tôi lại chưa đi được. Ngày hôm nay tôi sẽ tự chạy xe máy đến tất cả những địa điểm đó".

Điểm đầu tiên Cát Tường tới lúc sáng sớm là một quán bún ốc ở đường Nguyễn Siêu để ăn sáng. Cô nói: "Tôi nghe người dân Hà Nội giới thiệu đây là quán bún ốc rất ngon nên tới thử và đông thật. Đây là lần đầu tiên tôi xếp hàng đi ăn ở Hà Nội như thế này. Hà Nội không vội được đâu, muốn ăn ngon thì phải xếp hàng, nhìn ngon quá".

- Ảnh 4.

Vừa ăn bún ốc, Cát Tường vừa xuýt xoa khen ngon, ăn cả mắm tôm, rau sống, ớt: "Ngon đã, cay cay tê tê, đậm đà. Chả ốc còn ngon hơn cả con ốc. Tôi ăn hai tô bún hết 130 ngàn, được chủ quán mời trà đá. Bún thơm mùi ốc, nước ngọt thanh".

Trên đường đi tham quan phố cổ, Cát Tường chia sẻ thêm: "Người Hà Nội có một đặc trưng là ăn trứng vịt lộn rất đông. Sáng tôi thấy có nhiều xe trái cây tươi, có cả xe hoa rất to, đây là một nét đặc trưng. Đa số quán ăn vỉa hè lấy ghế làm bàn luôn để tiết kiệm diện tích vì phố nhỏ".

Ăn xong, Cát Tường tới Hoàng Thành Thăng Long tham quan. Cô nói: "Đây là di tích lịch sử văn hóa của đất nước hàng trăm năm qua mà tôi muốn tìm hiểu".

Tiếp đó, Cát Tường đi tham quan thêm một số địa danh ở Hà Nội với sự hào hứng. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, hiện tại cô đã tích lũy đủ đầy về kinh tế nên tự cho phép mình nghỉ hưu, chỉ đi chơi, hưởng thụ và nhận những dự án mình cảm thấy thích.

