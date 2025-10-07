Nữ NSƯT miền Nam 19 tuổi lấy chồng, 2 tháng sau vào showbiz: "Tôi hỏi ý kiến chồng"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến đã kể lại hành trình đến với showbiz của mình.



Kim Tuyến trong cuộc thi

Cô nói: "19 tuổi, tôi ngây thơ lắm, không biết mình là ai và mình sẽ như thế nào. Tôi tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 cũng là cuộc thi chọn mình chứ không biết nó ra sao.

Câu chuyện khá dài. Tôi đã bắt đầu làm diễn viên quảng cáo từ năm 16 tuổi cho một công ty khá lớn. Một ngày nọ, tôi được công ty gọi lên để casting cho một phim quảng cáo.

Tới khi lên công ty, tôi thấy khá đông người tập trung ở đó. Họ kêu tôi điền thông tin vào một tờ form, tôi cũng làm theo. Ai ngờ đâu đó là tờ form đăng ký thi Phụ nữ thế kỷ 21.

Có thể do công ty đó biết tính tôi không có máu thi thố nhưng lại thấy ở tôi yếu tố nào đó phù hợp với cuộc thi nên dụ tôi đăng ký casting. Tôi đăng ký xong vào casting sơ tuyển, anh đạo diễn Lê Hoàng chấm tôi.

Tới phần thi năng khiếu, đa phần thí sinh múa hoặc hát. Tôi không biết làm gì hết nên đành đứng kể một câu chuyện cười. Mọi người mắc cười về cách kể chuyện của tôi".

Mặc dù không có kinh nghiệm còn khiến mọi người cười bởi sự ngây ngô nhưng Kim Tuyến vẫn được chọn vào vòng trong.

"Đó là lần đầu tiên tôi đứng trước dàn giám khảo, máy quay đông như thế nên khá run và bị khớp. Thi xong tôi đi về, tới hôm sau lại được gọi lên. Họ nói rằng tôi đã được chọn vào vòng thi chính thức, gồm 6 người miền Nam, 6 người miền Bắc. 12 người cùng thi với nhau và loại trực tiếp sau từng vòng thi.

Họ bảo rằng vì chỉ có 6 người miền Nam mà đã chọn ra tôi rồi mà tôi không thi nữa thì khá căng cho ban tổ chức nên tôi phải thi. Nhưng cuộc thi lại không tổ chức ở Sài Gòn mà phải thi ở nhiều nơi khác nhau như Sóc Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng. Hành trình trải dài khắp các tỉnh.

Lúc đó tôi 19 tuổi, mới kết hôn được hai tháng nên cũng khó cho tôi. Tôi hỏi ý kiến chồng và được đồng ý. Từ nhỏ tới lớn tôi là người an phận, không nổi loạn, luôn theo sự sắp xếp của cha mẹ, khi lớn lên tôi cũng theo sự sắp xếp của gia đình.

Chồng tôi ủng hộ nhưng ba tôi lo lắng sợ tôi bị lừa gạt. Nhà tôi không ai làm nghệ thuật nên thấy mọi thứ mông lung. Tôi là thí sinh đầu tiên đi thi mà có ba đi theo xuyên suốt cả một cuộc thi. Ba tôi ra điều kiện rằng nếu đi thi thì phải có ba đi cùng. Vì vậy tôi mới nói cuộc thi chọn tôi. Duyên số đưa đẩy tôi tới với nghề".