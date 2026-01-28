Nữ NSƯT là mẹ đơn thân lên tiếng khi bị nói là vợ bé của Quyền Linh

Vừa qua, tại một livestream, NSƯT Cát Tường đã lên tiếng khi bị một khán giả nói là vợ bé của MC Quyền Linh. Cô thốt lên: "Hả! Ở đâu ra thông tin này vậy? Gì mà Cát Tường là vợ bé của Quyền Linh? Trời ơi, vợ bé là vợ gì?

Quyền Linh và Cát Tường

Sức tưởng tượng của mọi người thật đáng sợ, lúc kêu tôi phá rối gia đình Tiết Cương, giờ lại bảo là vợ bé của Quyền Linh. Gì vậy trời! Hễ tôi đi với người đàn ông nào thì thành tôi và người đàn ông đó phải qua lại với nhau sao?

Tôi với Tiết Cương cũng vậy, chỉ là đôi bạn hợp tác với nhau để cùng tiến thôi. Chúng tôi làm Youtube cùng nhau lâu năm rồi, hỗ trợ nhau phát triển kênh Youtube để có nhiều view thôi.

Mọi người đừng nói qua nói lại như vậy tội Ngọc Thưởng (vợ Tiết Cương), tội cả tôi nữa. Tôi thì mọi người nói gì cũng được, tôi đâu phải con gái mới lớn, tự nói thì tự nghe.

Nhưng Ngọc Thưởng còn trẻ, mới có hai mấy tuổi, lại vừa sinh xong, nhiều khi tâm lý không vững, tội người ta. Chuyện nhà người ta, người ta không lo thì thôi mọi người vào lo hộ làm gì.

Cả hai từng hợp tác ăn ý trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò"

Tôi đã nói rồi, dù thế giới này có tận thế hết chỉ còn mình tôi và Tiết Cương thì chúng tôi cũng chỉ là bạn, không thể yêu nhau được đâu. Chúng tôi là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Ai theo dõi tôi lâu thì biết tôi và anh Tiết Cương là hai tính cách khác nhau, không thể nào yêu nhau được.

Mấy năm trước, lúc tôi mới làm chung Youtube với anh Tiết Cương và hay đi chung, thân thiết với nhau thì mọi người rất thích. Khi đó anh Tiết Cương chưa có vợ, ai cũng ghép đôi chúng tôi lại với nhau vì cả hai tung hứng vui vẻ.

Còn tôi không phải không có bồ. Mọi người luôn thấy tôi đi một mình, không khoe bồ nên nghĩ tôi không có bồ, nói tôi vừa già vừa xấu nên ế, hung dữ quá nên không có bồ, không lấy được chồng.

Tôi chưa bao giờ đính chính chuyện này. Nhưng sao mọi người không nghĩ rằng tôi có bạn trai nhưng không công khai? Tôi công khai bạn trai để làm gì? Để rồi lại bị cư dân mạng chỉ trích, chửi cả bạn trai tôi nữa à?".