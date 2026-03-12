Nữ NSƯT đi Mỹ 14 năm giờ mới về nước, nghẹn ngào nói 1 điều

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã tổ chức buổi họp báo ra mắt live show Tự tình quê hương.



Đây cũng là liveshow đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nữ nghệ sĩ sau 14 năm xa quê hương sang Mỹ định cư.

Thanh Thanh Tâm

Cô xúc động nói: "Tôi rất vui khi có cuộc gặp gỡ báo giới, truyền thông, khán giả. Sau 14 năm xa cách, cuối cùng tôi đã được trở lại với khán giả, hồi hộp không thể nói thành lời.

Tôi đã đi 14 năm nhưng trong lòng vẫn còn nhớ quê hương, đất nước, vẫn nhớ các đêm diễn, suất hát hàng đêm, rồi nhớ đồng nghiệp, nhớ khán giả, nhớ các thầy các cô. Đó là những kỷ niệm, ký ức tôi mang theo, còn mãi trong cuộc đời, sự nghiệp của tôi.

Tính đến giờ, tôi đã làm nghề hơn 50 năm rồi. Tôi gắn bó với sân khấu. Sau khi đã quyết định xong xuôi, tôi quyết định về nước thực hiện liveshow này. Vì có sự động viên, giúp đỡ từ bạn bè đồng nghiệp nên tôi mới quyết tâm trở về quê nhà để làm một chương trình.

Quang Thành bảo tôi rằng, chị cứ về đi rồi có gì em lo. Cuối cùng thì sau 14 năm xa cách tôi đã được đứng trên sân khấu quê hương.

Ngoài làm liveshow, tôi cũng sẽ mở một kênh Youtube riêng. Kênh Youtube này mang tựa đề Cải lương tâm sự, kể về cuộc đời, sự nghiệp của tôi từ khi còn học ở trường Trần Hữu Trang, được các thầy cô như NSND Phùng Há, cô hai Kim Cúc và các thầy cô khác dạy dỗ, rồi con đường vào nghề của tôi.

Những kỷ niệm đó rất đẹp với tôi. Đến giờ, mỗi khi nhận được một kịch bản cải lương nào đó tôi đều nhớ hết những lời dạy của thầy cô phải diễn ra sao, hát thế nào. Tôi không bao giờ quên được những gì thầy cô đã dạy mình.

Đó là những kỷ niệm tôi ấp ủ để đến giờ mới có dịp kể ra. Ngoài ra còn kỷ niệm với cha mẹ tôi cũng là những nghệ sĩ cải lương, rồi kỷ niệm với các anh chị em đồng nghiệp gắn bó cả một đời với sân khấu. Bên cạnh đó là những buồn vui, thăng trầm trong nghề. Có quá nhiều kỷ niệm với tôi mà tôi muốn truyền tải tới khán giả".