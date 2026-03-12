Đàn em không thể tới gặp, nói một điều với vợ cũ Bảo Chung

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung đã gửi lời tới nghệ sĩ Bội Ngọc vợ cũ danh hài Bảo Chung sau khi biết thông tin đàn chị đang bệnh nặng và sống neo đơn tại chùa, không nhà cửa.

Nghệ sĩ Phượng Nhung

Cô nói: "Em chào chị Bội Ngọc. Em nghe nói chị lúc này bệnh nặng lắm, lại đang ở trong chùa. Đã lâu lắm rồi em không gặp chị, nay có dịp gặp mấy cháu Youtuber nên muốn gửi lời tới chị.

Chị ơi, chị ráng giữ gìn sức khỏe. Ngày xưa hai chị em mình hay gặp nhau lắm mà giờ quá lâu rồi chưa gặp nhau. Em lại bị cái chân đau không đi đâu được.

Chị cũng biết rồi, hồi xưa em bị gãy chân, suốt một thời gian dài không đi hát được.

Hôm trong Tết em lại bị ngã xe, cũng phải nằm một chỗ cả tháng trời. Thành ra bây giờ em không đi thăm được chị. Em chỉ biết gửi lời hỏi thăm sức khỏe chị thôi chứ không đi qua thăm chị được. Chị cố gắng nha!".

Nghệ sĩ Bội Ngọc

Tiếp đó, nghệ sĩ Phượng Nhung chia sẻ kỷ niệm với nghệ sĩ Bội Ngọc: "Tôi và chị Bội Ngọc không đi hát chung nhưng hồi đó vợ chồng anh Bảo Chung và chị đi hát ở miền Trung về có ghé nhà tôi chơi.

Sau đó, anh Bảo Chung đi đoàn Sài Gòn 3 còn tôi đi đoàn Cao Văn Lầu, Sông Bé 1 rồi về đoàn Huỳnh Long năm 1982. Tôi đi hát từ thời cô Bạch Mai".

Nghệ sĩ Bội Ngọc từng là gương mặt quen thuộc của đoàn Bến Tre, rồi tiến về Sài Gòn đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Thành Được, Thanh Kim Huệ tại các đoàn Sài Gòn 1, Sài Gòn 3 và Trần Hữu Trang. Bà không chỉ gắn bó với cải lương mà còn ghi dấu ấn trong chương trình Trong nhà ngoài phố, sát cánh cùng những tên tuổi như Thương Tín, Mai Trần. Tuy nhiên, biến cố bắt đầu ập đến khi cơn tai biến buộc bà phải rời xa sàn diễn, khép lại sự nghiệp nghệ thuật đang độ chín muồi.

Nghịch cảnh càng thêm chồng chất khi bà phải gồng gánh trách nhiệm gia đình: con trai mắc bệnh ung thư, cha bị liệt và mẹ cũng đau ốm triền miên. Để trang trải chi phí điều trị đắt đỏ cùng những mũi thuốc đặc trị lên đến cả triệu đồng mỗi ngày, bà buộc phải dẹp bỏ nhà hàng đang kinh doanh và bán đi căn nhà duy nhất của mình.

Sau khi ly hôn với danh hài Bảo Chung năm 37 tuổi, bà một mình chống chọi với số phận suốt gần 30 năm qua mà không còn liên lạc với chồng cũ.

Hiện tại, khi đứa cháu nương tựa đã lập gia đình, người nghệ sĩ vang bóng một thời đành chọn cửa chùa làm nơi tá túc cuối đời, sống qua ngày trong sự cưu mang của nhà chùa và lòng hảo tâm của người đời.