Nữ NSƯT bỏ nghề lấy Việt kiều Mỹ: U70 chuyên làm vườn, tu tập Phật pháp

Người tình sân khấu của Vũ Linh, cô đào xuất sắc

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Cô là chị lớn trong một gia đình lao động đông con, không ai theo nghệ thuật.

Giai đoạn đầu đời của Phương Hồng Thủy khá vất vả, cơ cực vì phải bươn chải lo cho các em. Tuy nhiên, cô lại sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát, đặc biệt với nghệ thuật cải lương.

Phương Hồng Thủy và cố nghệ sĩ Vũ Linh

Năm 1972, Phương Hồng Thủy theo học tại khoa Cải lương của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Tại đây, cô được NSND Phùng Há (Tổ nghề sống của cải lương) phát hiện, đào tạo trực tiếp và đặt nghệ danh.

Sau này, Phương Hồng chuyển sang Trường Nghệ thuật Sân khấu II. Năm 1978, cô tốt nghiệp thủ khoa và được mời về diễn vai đào chính tại đoàn cải lương Đồng Nai. Thời gian này, Phương Hồng Thủy được cố nghệ sĩ Út Bạch Lan nhận làm con nuôi và chỉ dạy nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, ca cổ. Nghệ sĩ Út Bạch Lan còn cho Phương Hồng Thủy nhập tịch vào hộ khẩu để có nhà ở tại TP.HCM.

Đến năm 1990, Phương Hồng Thủy gia nhập đoàn Nhân dân Kiên Giang và đóng cặp cùng nghệ sĩ Trọng Hữu. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp song ca được khán giả mến mộ.

Năm 1991, Phương Hồng Thủy cùng NSƯT Vũ Linh là 2 trong 6 gương mặt xuất sắc nhận Huy chương Vàng Giải thưởng Trần Hữu Trang. Kể từ đây, sự nghiệp của Phương Hồng Thủy thăng hoa. Cô thu băng, quay video và đi diễn khắp nơi, trở thành "người tình sân khấu" của Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Linh còn nói, Phương Hồng Thủy là người duy nhất ông muốn cưới làm vợ.

Thế mạnh của Phương Hồng Thủy là các vai diễn tâm lý xã hội. Nghệ sĩ Vũ Linh từng nói: "Giao vai xã hội cho Phương Hồng Thủy là yên tâm".

Năm 1997, Phương Hồng Thủy được phong tặng danh hiệu NSƯT. Sau đó một năm, cô nhận giải Mai Vàng.

Có thể nói, Phương Hồng Thủy là một trong số ít nữ nghệ sĩ tài năng thế hệ cuối cùng của cải lương thời hoàng kim. Từ tính cách tới cuộc đời Phương Hồng Thủy đều thể hiện sự chuẩn mực của một cô đào thương đúng nghĩa. Trong sự nghiệp, Phương Hồng Thủy luôn nhún nhường, không tranh đua với ai.

U70 sống viên mãn tại Mỹ, rời xa showbiz để làm vườn, tu tập

Thành công trên sân khấu nhưng Phương Hồng Thủy lại có đời tư khá lận đận, trắc trở. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô chỉ kéo dài hơn 8 tháng trước khi cả hai quyết định chia tay.

Phương Hồng Thủy buộc phải làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, khi còn rất trẻ. Cô phải bế con theo để đi diễn khắp các tỉnh.

Đến sân khấu nào, cô cũng đều giăng võng, vừa ru con vừa hoá trang để chuẩn bị lên sân khấu. Cuộc sống quá cơ cực khiến cô nhiều lần nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng được đồng nghiệp khuyên giải, cô lại tiếp tục sống để nuôi con.

Tới năm 2000, Phương Hồng Thủy quen được một người đàn ông kém tuổi là Việt kiều Mỹ. Sau một thời gian quen biết, Phương Hồng Thủy biết đây là người tốt nên chấp nhận lời cầu hôn của anh và theo chồng sang Mỹ định cư năm 2004. Cô cũng giải nghệ từ đó.

Phương Hồng Thủy chia sẻ, cô gặp chồng hai như một cái duyên. Hôm đó, cô qua Mỹ du lịch thì gặp tai nạn, nhưng được gia đình anh tới tận sân bay rước về nhà theo lời giới thiệu của một sư thầy rồi nên duyên. Cô tin vào sự chân tình của anh ấy nên quyết đị bỏ tất cả để theo anh.

Về lý do giải nghệ, theo chồng bỏ cuộc chơi, Phương Hồng Thủy từng tâm sự: "Tôi đi để chọn sự bình an. Tôi chọn cho mình một khu vườn, một góc nhỏ để đọc kinh, tu tập, giúp tâm hồn mình được bình an sau nhiều biến cố.

Tôi đi vì cảm giác nơi này không còn dành cho mình nữa. Thôi thì tôi tự trách mình không đủ tự tin đương đầu với mọi thứ để đứng trên sân khấu tiếp. Nhưng nếu đứng trên sân khấu mà lòng bất an thì có được không? Có nhiều thứ khiến tôi lựa chọn con đường đó".

Kể từ khi giải nghệ theo chồng sang Mỹ, Phương Hồng Thủy chỉ ở nhà và lên chùa tu tập, đọc kinh.

Hiện tại, Phương Hồng Thủy sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng. Cô được chồng nuôi và chu cấp mọi thứ nên chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, vườn tược, mọi công việc đều không phải động chân động tay. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ, mãi tới 40 tuổi mới biết nấu nồi cơm điện.

Ngoài tu tập và chăm sóc gia đình, Phương Hồng Thủy dành nhiều thời gian để làm vườn. Cô thích tự trồng hoa, rau củ để ăn và làm bạn cùng thiên nhiên.

Dù ở Mỹ nhưng Phương Hồng Thủy vẫn mặc áo bà ba, đội nón lá đúng kiểu Nam bộ, ra vườn trồng khổ qua, đậu đũa cùng nhiều loại rau củ khác. Cô xây dựng cho mình khu vườn đậm chất miền Tây và sống như đang ở quê hương.

Thi thoảng, Phương Hồng Thủy vẫn nhận lời biểu diễn nếu có thời gian, nhưng cô gần như không vào vai cải lương như trước đây. Về điều này, Phương Hồng Thủy nhiều lần cho rằng, cô vốn hát cặp với cố NSƯT Vũ Linh, nhưng ông đã qua đời, không còn ai hát chung nữa, nên cô quyết định không hát để giữ sự yên bình.

Mới đây, Phương Hồng Thủy vượt bão tuyết về nước chỉ để tham gia diễn một vở kịch cho thỏa nỗi nhớ nghề. Tuy vậy, ở tuổi U70, cô chủ yếu tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên gia đình nhỏ tại Mỹ, rời xa ánh hào quang showbiz.