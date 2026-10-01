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Nữ NSƯT bỏ bán cà phê đi buôn bất động sản

Tùng Ninh
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"Cát Tường giờ bỏ cà phê đi bán cái khác, bán nhà bán đất, buôn bất động sản rồi" - Trung Dũng nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc hậu trường chương trình Thật giả do cô và diễn viên Trung Dũng hợp tác sản xuất. Trước khi vào set quay, Cát Tường đòi Trung Dũng một ly cà phê để tỉnh táo vì biết đàn anh cũng bán cà phê.

Cát Tường từ bỏ cà phê để đầu tư bất động sản thành công năm 2026 - Ảnh 1.

Trung Dũng

Trung Dũng tự tay pha cà phê cho Cát Tường, đưa tận tay và nói: "Đây là cà phê Robusta của tôi. Tôi tự tay pha cho Cát Tường một ly cà phê sữa đá theo đúng yêu cầu của Cát Tường. Đấy, tôi phá nhà phá cửa đi làm cà phê đấy".

Cát Tường vừa thưởng thức cà phê vừa nói: "Tôi cũng từng có tiệm cà phê đấy. Để tôi nếm thử xem sao. Tôi cũng bán cà phê đấy".

Trung Dũng tiết lộ: "Cát Tường giờ bỏ cà phê đi bán cái khác, bán nhà bán đất, buôn bất động sản rồi".

Được biết, NSƯT Cát Tường từng mở một tiệm cà phê ở quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM. Tuy nhiên, vì bận bịu nhiều công việc, không thể có mặt thường xuyên ở tiệm và doanh thu chưa đạt như mong muốn, nên cô quyết định đóng quán cà phê.

Cát Tường từ bỏ cà phê để đầu tư bất động sản thành công năm 2026 - Ảnh 2.

Cát Tường

Từ đó tới nay, Cát Tường liên tục mua nhà, xây lại nhà rồi buôn đi bán lại. Cô sở hữu nhiều nhà đất và cả chung cư ở Vĩnh Long và TP.HCM.

Cát Tường từng chia sẻ về việc buôn bất động sản của mình: "Tôi nói thật, tôi chỉ cần đăng lên là mấy ngày sau tôi bán được nhà luôn vì nhà tôi mua ban đầu để ở. Tôi cũng bỏ tiền ra mua rồi mới bán.

Tôi đâu có khùng mà bỏ nhiều tiền ra mua cái nhà không đáng giá. Làm gì có nhà nào tôi đăng lên mà không bán được.

Tôi phải bán nhà này mới có tiền mua nhà khác chứ đâu phải tôi có nhiều nhà. Tôi có cái nhà đó thôi, cứ mua rồi bán. Đó là lao động chân chính. Tôi kiếm tiền lời để sống thôi. Có gì đâu mà mọi người chê bai.

Mọi người thấy đấy, tôi đăng lên là bán được ngay, nhưng tôi nói giá ra thì ai cũng chửi tôi ảo giá, ngáo giá này kia. Khách vào mua nhà tôi rất thoải mái và còn bảo giá phải chăng.

Tôi vừa bán quán cà phê đi thì mua một cái nhà nhỏ, nhưng đang ở nhà to quen rồi nên phải dọn nhà to hơn. Trong một năm mà tôi dọn 4 lần nhà.

Không ai muốn hết, không có cái hư hao, tốn kém nào bằng dọn nhà. Đau lòng lắm, mỗi lần dọn nhà như thế là tôi phải bán rẻ hết đồ cũ đi để mua đồ mới, dọn nhà mệt lắm".

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Tags

Cát tường

Trung Dũng

Vĩnh Long

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