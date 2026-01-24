HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT 82 tuổi nghe tin 1 nghệ sĩ từ Mỹ về, ngồi xe lăn tới nói một điều

Tùng Ninh |

"Thực sự là tôi phải ngồi xe lăn nhưng vẫn cố đẩy xe lăn tới đây để gặp Phượng Liên" – NSƯT Diệu Hiền nói.

Mới đây, con trai NSND Lệ Thủy là Dương Đình Trí đã chia sẻ đoạn clip quay lại buổi tiệc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Phượng Liên với các nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp, khán giả ái mộ mình sau khi từ Mỹ về nước.

- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Diệu Hiền

Được biết, đã 8 năm rồi nghệ sĩ Phượng Liên mới về nước và không biết khi nào mới trở về tiếp được do tuổi cao sức yếu. Vì vậy, NSND Lệ Thủy cùng con trai quyết định tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ cho bà.

TIN LIÊN QUAN

Đông đảo bạn bè nghệ sĩ đã tới buổi tiệc để gặp lại nghệ sĩ Phượng Liên như NSND Ngọc Giàu, NSND Thanh Điền, nghệ sĩ Kiều Mai Lý… trong đó có nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền.

Nghệ sĩ Diệu Hiền đã 82 tuổi, sức yếu và đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn, mỗi bước đi phải có người dìu, không thể đứng mà phải ngồi ghế. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn quyết tới dự tiệc và lên sân khấu chia vui cùng Phượng Liên.

Nghệ sĩ Diệu Hiền nói: "Tôi đã 82 tuổi rồi nhưng vẫn phải cố lết đến đây. Nghe tin Phượng Liên về nước tôi nôn nóng dữ lắm.

- Ảnh 3.

Năm đó tôi qua Mỹ biểu diễn, Phượng Liên đã đem tôi về nhà, cho tôi ở nhờ. Ông xã Phượng Liên lúc đó còn sống, còn nấu cơm cho tôi ăn. Tôi nhớ cái tình nghĩa này của Phượng Liên.

Vì vậy, khi nghe tin Phượng Liên về là tôi phải tới. Thực sự là tôi phải ngồi xe lăn nhưng vẫn cố đẩy xe lăn tới đây để gặp Phượng Liên.

Trong cái giới cải lương này ở thế hệ của chúng tôi có chị Út Bạch Lan là lớn nhất, tôi gọi là chị hai. Bây giờ chị hai mất rồi, còn tôi là chị hai rưỡi. Tôi lớn tuổi hơn Phượng Liên, nên chúng tôi giữ tình nghĩa chị em với nhau.

Dù ở tuổi này tôi hết hơi hết sức rồi nhưng vẫn cố gắng hát vài câu vọng cổ để tặng Phượng Liên và khán giả, anh chị em đồng nghiệp".

Nói rồi, nghệ sĩ Diệu Hiền cất giọng hát vọng cổ. Dù ở tuổi 82, bà vẫn hát với giọng khỏe khoắn, cao vút và khí thế, đúng chất đào võ nổi danh một thời. Một số khán giả còn chạy lên sân khấu tặng tiền cho Diệu Hiền.

Nữ nghệ sĩ U70 ly hôn chồng Mỹ, nói một điều sốc nặng
Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

phượng liên

Lệ Thủy

diệu hiền

Nghệ sĩ cải lương

nghệ sĩ việt

Cải lương

NSND

nsut

Hải ngoại

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại