Nữ NSƯT 82 tuổi nghe tin 1 nghệ sĩ từ Mỹ về, ngồi xe lăn tới nói một điều

Mới đây, con trai NSND Lệ Thủy là Dương Đình Trí đã chia sẻ đoạn clip quay lại buổi tiệc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Phượng Liên với các nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp, khán giả ái mộ mình sau khi từ Mỹ về nước.

Nghệ sĩ Diệu Hiền

Được biết, đã 8 năm rồi nghệ sĩ Phượng Liên mới về nước và không biết khi nào mới trở về tiếp được do tuổi cao sức yếu. Vì vậy, NSND Lệ Thủy cùng con trai quyết định tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ cho bà.

Đông đảo bạn bè nghệ sĩ đã tới buổi tiệc để gặp lại nghệ sĩ Phượng Liên như NSND Ngọc Giàu, NSND Thanh Điền, nghệ sĩ Kiều Mai Lý… trong đó có nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền.

Nghệ sĩ Diệu Hiền đã 82 tuổi, sức yếu và đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn, mỗi bước đi phải có người dìu, không thể đứng mà phải ngồi ghế. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn quyết tới dự tiệc và lên sân khấu chia vui cùng Phượng Liên.

Nghệ sĩ Diệu Hiền nói: "Tôi đã 82 tuổi rồi nhưng vẫn phải cố lết đến đây. Nghe tin Phượng Liên về nước tôi nôn nóng dữ lắm.

Năm đó tôi qua Mỹ biểu diễn, Phượng Liên đã đem tôi về nhà, cho tôi ở nhờ. Ông xã Phượng Liên lúc đó còn sống, còn nấu cơm cho tôi ăn. Tôi nhớ cái tình nghĩa này của Phượng Liên.

Vì vậy, khi nghe tin Phượng Liên về là tôi phải tới. Thực sự là tôi phải ngồi xe lăn nhưng vẫn cố đẩy xe lăn tới đây để gặp Phượng Liên.

Trong cái giới cải lương này ở thế hệ của chúng tôi có chị Út Bạch Lan là lớn nhất, tôi gọi là chị hai. Bây giờ chị hai mất rồi, còn tôi là chị hai rưỡi. Tôi lớn tuổi hơn Phượng Liên, nên chúng tôi giữ tình nghĩa chị em với nhau.

Dù ở tuổi này tôi hết hơi hết sức rồi nhưng vẫn cố gắng hát vài câu vọng cổ để tặng Phượng Liên và khán giả, anh chị em đồng nghiệp".

Nói rồi, nghệ sĩ Diệu Hiền cất giọng hát vọng cổ. Dù ở tuổi 82, bà vẫn hát với giọng khỏe khoắn, cao vút và khí thế, đúng chất đào võ nổi danh một thời. Một số khán giả còn chạy lên sân khấu tặng tiền cho Diệu Hiền.