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Nữ NSND – tiến sĩ sinh năm 1945 thấm thía sau 65 năm

Tùng Ninh
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"Đi qua hơn 65 năm làm nghệ thuật, tôi càng thấm thía" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết đã chia sẻ về quan điểm sống ở tuổi 81. Bà tâm sự: "Đi qua hơn sáu mươi năm làm nghệ thuật, Bạch Tuyết càng thấm thía một điều: Hạnh phúc không phải là mình có được bao nhiêu mà là mình còn đủ sức khỏe, đủ yêu thương để sống trọn vẹn với hiện tại.

NSND Bạch Tuyết: Hành trình 65 năm nghệ thuật và những triết lý sống từ tim - Ảnh 1.

Có một điều rất thú vị mà mỗi lần đi máy bay, chúng ta đều được nhắc nhở: Khi mặt nạ dưỡng khí xuất hiện trong tình huống khẩn cấp, hãy đeo cho chính mình trước, rồi mới giúp người bên cạnh.

Ngẫm ra, cuộc sống cũng vậy! Người phụ nữ Việt Nam mình thương lắm. Suốt một đời lo cho gia đình, cho những người thân yêu nhưng đôi khi lại quên dành sự quan tâm cho chính mình.

Thương mình không phải là ích kỷ. Thương mình là biết trân quý sự sống mà mình đang có.

Bạch Tuyết rất vui và trân trọng khi được đồng hành trong hành trình "Vì Phụ Nữ Việt Nam Không Còn Nỗi Lo Ung Thư". Được gặp gỡ những con người cùng chung một tấm lòng, cùng mong muốn lan tỏa nhận thức về việc chủ động chăm sóc sức khỏe phụ nữ, với Bạch Tuyết là một nhân duyên đẹp.

NSND Bạch Tuyết: Hành trình 65 năm nghệ thuật và những triết lý sống từ tim - Ảnh 2.

Bạch Tuyết mong rằng mỗi người phụ nữ sẽ dành cho mình thêm một chút thời gian, một chút quan tâm, chủ động tìm hiểu và chăm sóc sức khỏe bằng những kiến thức đúng đắn".

NSND Bạch Tuyết (sinh năm 1945) là tên tuổi kiệt xuất của nghệ thuật cải lương Việt Nam, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn kinh điển như Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga hay Cô Lựu.

Không chỉ gặt hái thành công trên sân khấu, bà còn là nghệ sĩ cải lương đầu tiên sở hữu bằng Tiến sĩ Nghệ thuật học. Dù đã ở tuổi ngoài 80, bà vẫn tích cực sáng tạo và đổi mới khi kết hợp cải lương với âm nhạc trẻ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ tiếp nối. Với những đóng góp to lớn, bà đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

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Tags

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