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Cô đào 68 tuổi gặp tai nạn, phải đi bưng cà phê kiếm 3 triệu/tháng

Tùng Ninh
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"Tôi đang bị bệnh viêm đại tràng, huyết áp, tiểu đường. Nói chung là cũng nhiều bệnh" – nghệ sĩ Phượng Nhung nói.

Vừa qua, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung, cô đào chính nổi tiếng một thời nhưng hiện đang sống trong cảnh khó khăn.

Nhà nghệ sĩ Phượng Nhung nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Lúc ra đón các đồng nghiệp, chân cô đi tập tễnh và khó khăn.

Phượng Nhung ở tuổi 68 vẫn kiên cường vượt khó khăn , làm cà phê kiếm sốngCô đào 68 tuổi gặp tai nạn, phải đi bưng cà phê kiếm 3 triệu/tháng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phượng Nhung (váy đỏ)

Cô tâm sự: "Tôi bị tai nạn, ngã xe cách đây mấy chục năm nên để lại di chứng, giờ đi cà nhắc. Hôm đó tôi tự chạy xe máy đi hát tỉnh, trên đường về Sài Gòn qua tới một ngã ba ở Châu Đốc thì bị chiếc xe khách cua qua làm tôi té ngã ra đường gãy chân và thành tật cho đến giờ.

Sau tai nạn đó, tôi ở nhà mất hai năm mới đi hát lại được. Thực ra lúc ấy tôi không hề nghĩ chân mình sẽ bị tật vì sau đó là đi lại được bình thường. Nhưng thời gian qua đi, tới lúc lớn tuổi xương cốt tôi thái hóa nên thành ra đi cà nhắc.

Từ năm 1982 tôi đã về thành phố, đi hát cho đoàn Trúc Giang của anh Thanh Tuấn rồi tới đoàn Huỳnh Long, đoàn Minh Tơ. Tôi lấy tên Phượng Nhung từ đó tới giờ.

Lần đầu tôi về thành phố là hát tuồng Đưa em về quê mẹ, diễn chung với Vũ Linh Vương, anh Vương Linh.

Năm nay tôi 68 tuổi rồi. Tôi nghỉ hát từ năm chín mấy tới giờ. Lúc nghỉ hát là tôi về làm quán nghệ sĩ cùng mấy anh chị. Một thời gian sau, quán phải đóng cửa vì không làm được.

Phượng Nhung ở tuổi 68 vẫn kiên cường vượt khó khăn , làm cà phê kiếm sốngCô đào 68 tuổi gặp tai nạn, phải đi bưng cà phê kiếm 3 triệu/tháng - Ảnh 2.

Bây giờ tôi đi phụ bán quán cà phê cho người ta. Tôi làm từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối được có 3 triệu đồng một tháng. Khách thấy chân tôi đi cà nhắc nhiều khi cũng bảo bê hộ cho nhưng không được.

Căn nhà tôi đang ở này là của ba chồng để lại. Tôi có một đứa con, hai đứa cháu nội. Con tôi cũng khó khăn, phải chạy xe ôm lo cho hai đứa cháu tôi đi học. Được cái cháu tôi học giỏi lắm, đang học đại học Bách khoa, một năm mất tới 30 triệu tiền học nhưng nó cũng đi làm thêm, làm trợ giảng rồi phụ ba nó chạy Grab.

Tôi đang bị bệnh viêm đại tràng, huyết áp, tiểu đường. Nói chung là cũng nhiều bệnh. Được cái con dâu tôi năm nào cũng mua bảo hiểm cho tôi".

Nói rồi, nghệ sĩ Phượng Nhung cất giọng ca một đoạn vọng cổ mùi mẫn và cao vút.

Nam nghệ sĩ SN 1965 sống ở Mỹ, nhắn nhủ vợ hay ghen
Tags

phượng nhung

Cải lương

Ngũ Long du ký

viêm đại tràng

tiểu đường

nghệ sĩ miền nam

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