Nữ NSND sắp lấy chồng ở tuổi 56: Yêu như thuở ban đầu, ngồi im lặng bên nhau cũng hạnh phúc

Mới đây, NSND Thanh Lam thu hút sự chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái đầy yêu thương lên mạng xã hội. Nữ diva chia sẻ: “Hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà là sự hiện diện tĩnh lặng bên nhau: một cái nhìn thấu hiểu, một cái nắm tay giữa dòng đời, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi im lặng trong một buổi chiều.

Chính trong sự giản dị đó, tình yêu trở nên thật bình yên… Với sự tri ân từng khoảnh khắc. Khi có nhau, những khó khăn cũng trở thành bài học, những thăng trầm cũng hóa thành sức mạnh… Để rồi ta hiểu, an lành không phải là không còn sóng gió, mà là có người để cùng nhau vượt qua sóng gió…”.

Đính kèm chia sẻ là loạt ảnh bên nhau hạnh phúc của nữ NSND với chồng sắp cưới. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng và đồng nghiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu ở tuổi xế chiều của nữ nghệ sĩ. Ở tuổi 56, Thanh Lam vẫn yêu say đắm, nồng nàn như thuở đôi mươi. Có lẽ chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã giúp chị giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi.

Thanh Lam sinh năm 1969 tại Hà Nội, là con gái của nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ Thanh Hương. Chị được coi là một trong bốn diva của nhạc nhẹ Việt Nam, cùng với Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Hơn ba thập kỷ gắn bó với sân khấu, Thanh Lam ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, để lại nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi như Giọt nắng bên thềm, Em và tôi, Cho em một ngày.

Về đời tư, Thanh Lam từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có hai con. Sau những năm tháng đơn độc, chị tìm thấy sự đồng điệu nơi bác sĩ Bùi Tiến Hùng – người đàn ông được xem là điểm tựa vững chắc trong giai đoạn hiện tại. Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, không ngại bày tỏ tình cảm trước công chúng.

Theo tiết lộ từ chính Thanh Lam, chị và bạn trai dự kiến sẽ tổ chức một lễ cưới vào cuối năm nay. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, ấm cúng, với sự góp mặt của bạn bè thân thiết và gia đình, như một dấu mốc viên mãn trong hành trình tình yêu bền chặt của cặp đôi.