Nữ NSND là tiến sĩ ôm chặt bạn tri kỷ ở viện dưỡng lão, nói 1 việc

Mới đây, NSND, tiến sĩ Bạch Tuyết đã tới viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Thị Nghè TP.HCM để thăm người bạn tri kỷ của mình là NSƯT Diệu Hiền. Cả hai tỏ ra vô cùng tình cảm khi gặp lại nhau, ôm nhau thật chặt. Nghệ sĩ Diệu Hiền còn thân thiết tới mức hôn lên má NSND Bạch Tuyết để bày tỏ sự gắn bó thắm thiết.

Diệu Hiền và Bạch Tuyết

NSND Bạch Tuyết nói: "Tôi đang đi khám, tính để Dũng (trợ lý của Bạch Tuyết) lên thăm Hiền, nhưng nhớ ra cũng lâu chưa gặp Hiền nên tranh thủ tới thăm Hiền luôn. Tiện tôi mang theo mấy bộ đồ cho Hiền mặc Tết, có nhiều đồ đẹp lắm.

Hôm nọ vừa nghe Hiền nói là tôi ngồi soạn đồ liền, lựa ra được từng này mang sang cho Hiền. Hiền cứ mặc thử xem có đẹp không. Hôm nào tôi lại soạn tiếp đồ mang sang cho Hiền, Hiền tha hồ mặc, mặc cả đi ngủ cũng được".

Nói rồi, NSND Bạch Tuyết đưa quần áo, váy đầm ra cho nghệ sĩ Diệu Hiền thử, bộ nào cũng đẹp, mới, lấp lánh nhiều màu sắc, có cả áo dài. Nghệ sĩ Diệu Hiền tỏ ra hào hứng và thích thú khi được diện đồ mới.

Bà như trẻ ra vài tuổi, hào hứng thử đồ, ướm đồ lên người. Bà còn hỏi Bạch Tuyết dạo này có đi hát nữa không thì nữ NSND trả lời không. Diệu Hiền nghe vậy liền thốt lên: "Sao không đi hát nữa! Đi hát cho có đồng ra đồng vô chứ!".

NSND Bạch Tuyết giải thích: "Tại bây giờ bận làm Học viện cải lương (trường đào tạo cải lương cho giới trẻ của Bạch Tuyết). Học viện này Tổ cho bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đến giờ vẫn có mấy đứa đang theo học. Cái nghề này là phải học cả đời, nên ai ham học thì vẫn theo tiếp, vẫn dạy tiếp".

NSND Bạch Tuyết và NSƯT Diệu Hiền là bạn thân thiết từ thời cùng học chung và đi diễn khi còn trẻ. Dù Bạch Tuyết đi theo hướng học thuật, hiện đại còn Diệu Hiền giữ lối sống truyền thống, cả hai vẫn duy trì liên lạc suốt hơn 60 năm qua. Họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và ủng hộ nhau trong các dự án nghệ thuật cũng như cuộc sống cá nhân.

Khi về già, hai người coi nhau như người thân, thường xuyên thăm hỏi và chia sẻ những vui buồn của tuổi già. Tình bạn này được đồng nghiệp và khán giả biết đến như một mối quan hệ bền bỉ, ít va chạm trong giới cải lương.