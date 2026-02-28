Nam diễn viên mưu sinh nuôi vợ kém 26 tuổi, bị nói làm cò đất

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã lên tiếng khi bị nói đi làm cò đất. Anh nói: "Tôi làm vai trò kết nối giữa người mua và người bán bất động sản thôi. Tôi đi quay review như vậy thì cũng có thêm thù lao để trang trải cuộc sống. Vì thế nên tôi mới mở kênh về địa ốc, quay cũng được 4 tháng nay rồi.

Tiết Cương

Tôi đi quay khắp nơi, từ TP.HCM tới Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Vũng Tàu…, chủ yếu khu vực lân cận chỗ tôi ở là Long An.

Nhiều người chưa hiểu hết công việc của tôi khi quay một căn nhà, miếng đất. Review là trải nghiệm một sản phẩm rồi nói cảm nhận của mình về sản phẩm đó. Tôi đi review bất động sản là tới tận chỗ đó để review xem nó nằm ở đâu, đường đi thế nào, dài rộng bao nhiêu, gần đó có tiện ích gì. Khi mọi người nắm được thông tin hết thì tôi mới báo giá cả của bất động sản đó kèm số điện thoại của chủ.

Review ở đây là tôi chỉ quay quảng bá, giới thiệu miếng đất, căn nhà đó đến đông đảo người xem của tôi. Từ đó, mọi người ở xa vẫn có thể xem và nắm rõ chi tiết về miếng đất, căn nhà đó mà không cần tới tận nơi. Tôi còn báo giá luôn để mọi người nắm được giá cả. Mọi người chỉ cần ngồi 1 chỗ để xem còn tôi đã quay bao quát, đầy đủ hết rồi.

Nhiều người nói tôi làm cò đất, môi giới bất động sản à. Tôi không làm công việc đó. Tôi làm công việc review, quảng bá bất động sản. Tức là ai muốn bán đất thì nhờ tôi tới quay để quảng bá.

Tôi không làm cò đất. Người môi giới bất động sản thì lấy tiền hoa hồng khoảng 1% hoặc 5%, nhưng tôi không lấy tiền đó, tôi chỉ lấy tiền thù lao việc quay clip review.

Nhiều người nhắn tin hỏi tôi lấy phí hoa hồng bao nhiêu phần trăm cho mảnh đất, căn nhà của họ thì tôi nói luôn là tôi không làm môi giới, tôi làm review bất động sản thôi".

Tiết Cương từng là diễn viên nổi tiếng cách đây hơn chục năm nhưng do tình hình sân khấu khó khăn nên hiện tại anh đã rời showbiz, bỏ TP.HCM về quê Long An sống cùng vợ kém 26 tuổi, mưu sinh bằng các công việc làm Youtube, review xe cộ, hàng quán, bất động sản.