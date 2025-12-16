Nữ NSND là lãnh đạo tại TP.HCM: Đã có bằng thạc sĩ, muốn học tiến sĩ, không cần trợ lý hay tài xế

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, diễn viên Trung Dũng đã tiết lộ về NSND Trịnh Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM.

Trung Dũng

Anh nói: "Tôi biết Trịnh Kim Chi từ thời con gái tới giờ, chạy xe vẫn chạy một mình và chạy khắp mọi nẻo đường trên đất nước này để đi đóng phim. Trịnh Kim Chi có thể tự chạy xe đi khắp nơi, ngày nọ qua tháng kia mà không cần một tài xế hay trợ lý nào. Tôi phải nhấn mạnh là Trịnh Kim Chi không có tài xế, trợ lý.

Bây giờ Trịnh Kim Chi còn làm đạo diễn, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu, vừa dạy học vừa đi đóng phim lại vừa đi học chính trị, làm quản lý, lãnh đạo…".

Trịnh Kim Chi tiết lộ thêm: "Lát nữa quay xong chương trình này là tôi đi học luôn. Tôi vừa hoàn thành xong học thạc sĩ, vừa tốt nghiệp và nhận bằng. Tôi đang rất vui. Tiếp theo, tôi sẽ học lên cao nữa là tiến sĩ.

Tôi luôn muốn học nhiều hơn nữa vì càng học lại càng rút ra được nhiều kiến thức. Tôi phải học để có kiến thức còn truyền nghề lại cho các học trò của tôi.

Trịnh Kim Chi

Hiện tại, tôi đang giảng dạy tại trường Sân khấu Điện ảnh. Tôi cộng tác với trường Sân khấu Điện ảnh phải được 5, 6 năm qua và lứa học trò của tôi hiện tại lại phục vụ lại cho chính sân khấu tôi mở ra. Vì thế, tôi cảm thấy mình có gì đó được bù đắp, bù lại cho những cống hiến, kỳ vọng học trò dành cho tôi.

Tôi hạnh phúc vì đạt được điều đó. Tôi vẫn đang phải cố gắng rất nhiều vì đó là đam mê của tôi. Tôi làm được điều gì là sẽ làm.

Ngay cả chuyện học hành cũng vậy. Tôi học cái gì dính dáng đến nghệ thuật là tự khắc vào đầu, say mê học và học được, còn nếu bắt tôi học một ngành nghề khác thì chắc là tôi cũng chịu, không học được.

Những cái tôi học đều dính dáng đến nghề nghiệp của tôi nên hấp dẫn tôi, khiến tôi có động lực để học".

Diễn viên Trung Dũng nghe xong bày tỏ: "Khi tôi ngồi nói chuyện với Trịnh Kim Chi, tôi cảm nhận được ở Chi một điều. Trịnh Kim Chi sinh ra thì những điều tuyệt vời nhất đều dành cho Chi".

Trịnh Kim Chi thừa nhận: "Đúng là cuộc đời này đã cho tôi rất nhiều thứ và tôi cảm thấy cuộc đời mình may mắn. May mắn ở đây không phải là trải thảm đó nhưng không hề có sự cố, biến cố gì khiến tôi suy sụp kinh khủng. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi đều nhẹ nhàng".