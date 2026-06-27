Nữ NSND đẹp nhất Việt Nam một thời: Cả đời chỉ yêu 1 người, U90 sống trong căn hộ ở TP.HCM một mình

Là nữ NSND đẹp nhất Việt Nam một thời nhưng cả cuộc đời bà chỉ dành tình yêu cho một người đàn ông.

NSND Trà Giang là một trong những huyền thoại lớn nhất của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bước vào tuổi U90, rời xa ánh đèn sân khấu và hào quang màn bạc, bà chọn cho mình cuộc sống bình yên, tự tại bên hội họa trong căn hộ riêng tại TP.HCM.

NSND Trà Giang thời trẻ.

Biểu tượng điện ảnh Việt Nam

NSND Trà Giang sinh năm 1942 tại Phan Thiết, quê gốc Quảng Ngãi trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha bà là NSƯT Nguyễn Văn Khánh. Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 1959 khi bà thi đỗ trường múa. Tuy nhiên, theo định hướng của cha, Trà Giang chuyển sang theo học điện ảnh và trở thành sinh viên Khóa I của Trường Điện ảnh Việt Nam.

Với tài năng thiên bẩm cùng vẻ đẹp đằm thắm, quý phái đậm chất Á Đông, Trà Giang nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam. Tên tuổi bà gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển phản ánh chân thực số phận và nghị lực của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

Khán giả nhiều thế hệ vẫn nhớ đến loạt vai diễn của NSND Trà Giang trong các phim như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội , Chị Tư Hậu, Mối tình đầu...

Với những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật nước nhà, năm 1984, Trà Giang trở thành một trong năm nghệ sĩ điện ảnh đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Không chỉ ghi dấu ấn trong nước, bà còn khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Năm 1963, bộ phim Chị Tư Hậu giành Huy chương Bạc tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva. Mười năm sau, Trà Giang tiếp tục đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva năm 1973 với vai Dịu trong bộ phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm .

Tìm đến hội họa khi mối tình duy nhất qua đời.

Mối tình duy nhất trọn đời và nỗi đau mất mát

Trái ngược với sự nổi tiếng trên màn ảnh, đời tư của NSND Trà Giang lại vô cùng giản dị và kín tiếng.

Năm 1967, ở tuổi 25, bà kết hôn với NSƯT, Giáo sư âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc - nghệ sĩ violin tài hoa, người sau này giữ cương vị Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Với nữ nghệ sĩ, ông không chỉ là người bạn đời mà còn là tri kỷ, là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời bà.

"Đó là mối tình đầu và là mối tình lớn trong cuộc đời tôi", bà từng chia sẻ trên tờ An ninh thế giới cuối tháng.

Trái ngọt của cuộc hôn nhân ấy là cô con gái Nguyễn Bích Trà. Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha mẹ, Nguyễn Bích Trà sang Nga học piano từ năm 14 tuổi và hiện là nghệ sĩ dương cầm có tiếng, sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài mãi mãi. Năm 1999, Giáo sư Nguyễn Bích Ngọc đột ngột qua đời. Sự ra đi của người bạn đời khiến NSND Trà Giang rơi vào cú sốc tinh thần lớn, để lại khoảng trống không gì bù đắp được.

Kể từ đó, bà chọn cuộc sống ở vậy, dành trọn tình cảm để tưởng nhớ người chồng quá cố và không đi thêm bước nữa.

Sống một mình ở tuổi U90.

Cuộc sống an nhiên bên hội họa ở tuổi xế chiều

Sau khi gần như ngừng đóng phim từ cuối thập niên 1980 vì không tìm được những vai diễn phù hợp, NSND Trà Giang dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật sôi nổi để tận hưởng cuộc sống riêng.

Hiện nay, ở tuổi ngoài 80, nữ nghệ sĩ sống một mình trong căn hộ yên tĩnh tại TP.HCM. Dù con gái định cư ở nước ngoài, hai mẹ con vẫn thường xuyên giữ liên lạc và tranh thủ đoàn tụ mỗi khi có dịp.

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Để vượt qua nỗi cô đơn sau khi chồng qua đời, NSND Trà Giang tìm đến hội họa như một liệu pháp tinh thần. Bà tự học vẽ, xem mỗi giờ phút đứng trước giá vẽ là khoảng thời gian thư giãn, tĩnh tâm và tận hưởng cuộc sống.

Không gian sống của nữ nghệ sĩ luôn ngập tràn tranh, cọ và màu sắc. Từ niềm đam mê ban đầu, bà đã cho ra đời nhiều tác phẩm hội họa và tổ chức các triển lãm tranh cá nhân, nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cũng như công chúng yêu nghệ thuật.

Lánh xa sự ồn ào của làng giải trí, NSND Trà Giang hiện hài lòng với cuộc sống bình dị. Với bà, niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều là vẫn giữ được sức khỏe, sự minh mẫn, có những người bạn tri kỷ và một tâm hồn thanh thản, an nhiên sau nhiều thăng trầm của cuộc đời.