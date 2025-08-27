Nữ NSND đang giữ chức chủ tịch, gần 70 mới mặc áo cưới, U80 "là baby bé bỏng được chiều chuộng nhất”

NSND Thanh Hoa tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950 ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 9 tuổi, cô bé Thanh đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi của thị xã Hà Đông. Năm 16 tuổi, nghệ sĩ bắt đầu học ở Trường Âm nhạc Việt Nam (là Nhạc viện Hà Nội sau này) và tốt nghiệp trung cấp năm 1970.

Sau đó, Thanh Hoa trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng. Lúc bấy giờ, hai nghệ sĩ cải lương Thanh Hùng và Ngọc Hoa đã nhận ca sĩ làm em nuôi. Nghệ danh Thanh Hoa được ghép từ tên hai người này.

Bài hát đầu tiên của Thanh Hoa được phát trên Đài phát thanh Giải phóng là “Cánh chim mùa xuân” của nhạc sĩ Huỳnh Thơ năm 1970. Thanh Hoa được mệnh danh là "người đàn bà hát".

NSND Thanh Hoa có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn và đôi mắt sáng. Nhiều khán giả thời bấy giờ nhận xét bà không quá xinh đẹp nhưng có duyên.

Nghệ sĩ Thanh Hoa thời trẻ

Và hiện tại, ở tuổi U80.

Về đời tư, báo Vnexpress đưa tin, NSND Thanh Hoa quen biết nhạc sĩ Phan Lạc Hoa từ ngày học tại Nhạc viện Hà Nội và kết hôn với ông sau khi tốt nghiệp. Ông sáng tác nhiều bài hát như: Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ... NSND Thanh Hoa là người thể hiện thành công nhất các tác phẩm của ông.

Cặp nghệ sĩ có với nhau hai con gái là Huyền Thư và Thái Lữ. Cuộc hôn nhân của hai người sau đó đổ vỡ.

Vài năm sau, Thanh Hoa kết hôn với nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi kém bà 6 tuổi chưa từng trải qua hôn nhân. Chuyện tình của họ không nhận được sự đồng ý của gia đình Tôn Thất Lợi. Vậy nhưng ông đã vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để đến bên người phụ nữ ông yêu thương và có cuộc hôn nhân viên mãn.

Bà sinh con trai Tôn Thất Sơn năm 1985. Anh theo nghiệp ca hát giống mẹ và từng lọt vào chung kết cuộc thi Sao Mai phía Bắc năm 2009 song chưa nổi tiếng.

Mặc dù nên duyên chồng vợ 2 từ thập niên 80 nhưng tới năm nữ NSND ở tuổi U70, bà mới được mặc áo cưới. Đó là năm 2017.

Tờ VTC News đưa tin, hôn lễ đặc biệt này lại do ê-kíp chương trình Người phụ nữ hạnh phúc của VTV2 tổ chức vì họ xúc động với câu chuyện tình trắc trở nhưng có cái kết ngọt ngào của Thanh Hoa và ông xã.

Nghệ sĩ Thanh Hoa và chồng Tôn Thất Lợi đến với nhau từ thập niên 80 nhưng phải tới năm 2017, ở tuổi U70 bà mới được mặc áo cưới sánh bước bên chồng.

Hôn nhân viên mãn.

Nữ nghệ sĩ không giấu được niềm vui trong lần đầu khoác áo cô dâu: "Bồi hồi, xúc động, hạnh phúc lắm chứ vì lần đầu tiên sau hơn 30 năm chung sống, ông xã cầu hôn “Em làm vợ anh nhé” và trao nhẫn cưới cho mình...

Tôi không nghĩ rằng đám cưới của tôi lại khiến nhiều người chú ý đến thế. Mặc dù nó rất giản dị, chẳng có gì to tát so với mọi người cả, nhưng lại nhận được sự ưu ái của cộng đồng từ niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình" (nguồn: VTC News).

Ở tuổi 75, NSND Thanh Hoa có cuộc sống viên mãn bên chồng con tại một căn biệt thự nhà vườn rộng 1.000 m2 ở huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ giữ được nét trẻ trung ở tuổi U80. Sau khi nghỉ hưu ở Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2006, bà miệt mài cống hiến cho âm nhạc. Hiện bà đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc (APPA).

Ngoài những giờ phút hoạt động nghệ thuật, NSND Thanh Hoa có thú vui làm vườn, chăm sóc cây cảnh trong khu biệt thự nhà vườn rộng hơn 1.000 mét vuông ở ngoại thành Hà Nội.

Bà nhận mình là em bé được chiều chuộng nhất nhà dù đã lên chức bà của 10 đứa cháu.

Mới đây, chia sẻ trên báo Vietnamnet về cuộc sống hiện tại của mình, NSND Thanh Hoa cho biết, cuộc đời mình viên mãn hơn bao giờ hết, tràn ngập tình yêu thương bên chồng con và các cháu.

Bà có tổng cộng 9 cháu trai và 1 cháu gái, trong đó có 2 cháu sinh đôi mới 1 tuổi. Thú vui thứ hai của NSND Thanh Hoa là được "làm nũng" con cháu. Trong gia đình, bà gọi mình là "baby bé bỏng được chiều chuộng nhất" khi cuộc sống riêng tư ổn định, chồng con đều yêu chiều.