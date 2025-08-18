Nam ca sĩ gây sốt nhờ “rap cải lương”: Mẹ bỏ đi từ lúc em tôi 2,3 tháng tuổi, giờ nó 23 tuổi rồi!

Tiêu Minh Phụng sinh năm 1997, nổi tiếng từ chương trình Rap Việt 2024 khi đưa rap vào cải lương. Ngày 22/8 tới đây, nam nghệ sĩ ra MV “Vết chân hằn trên lửa”, một dự án cộng đồng nói về người chiến sĩ công an nhân dân chào mừng đại lễ 2/9 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Bắc, Trung, Nam.

Ngày 4/9, Tiêu Minh Phụng tiếp tục ra EP gồm 5 bài hát về nhiều đề tài, tình yêu đôi lứa, gia đình, quê hương đất nước mà mở màn là MV “Vợ chồng quê” với sự tham gia của Phương Mỹ Chi, diễn viên Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa, Tín Nguyễn, Karik… 4 bài hát còn lại sẽ chính thức trình làng 1 tuần sau đó.

Nhân dịp này, nam nghệ sĩ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện chân thành với nhiều chia sẻ xúc động xung quanh chuyện nghề, chuyện đời của mình.

Tiêu Minh Phụng.

Nam ca sĩ nổi tiếng từ chương trình Rap Việt 2024 khi đưa rap vào cải lương.

Không sợ mang tiếng núp bóng Phương Mỹ Chi

- Là một nghệ sĩ trẻ mới nổi tiếng khoảng 1 năm trở lại đây nhưng dàn cast trong MV của Tiêu Minh Phụng đều là những tên tuổi đang hot. Vậy bạn đầu tư bao nhiêu để có được dàn cast như vậy?

MV quay với Phương Mỹ Chi là tôi đầu tư nhiều tiền nhất từ trước đến giờ. Tôi cũng gặp khó khăn trong việc tài chính vì lúc đầu chỉ định làm vừa phải nhưng khi bắt tay vào làm thì phát sinh vì mình muốn làm chỉn chu. Từ gấp đôi lên gấp 3, gấp 4, đến giờ là gấp 5 rồi.

May mắn là trong thời gian làm nghề, tôi có tích cóp dành dụm được chút ít, lại được các anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ. Về cát-xê tôi gần như không tốn kém vì mọi người đến với tôi bằng sự yêu thương, giúp đỡ. Chứ với dàn ngôi sao đó mà trả cát-xê thì làm sao tôi chịu được(cười).

- Thời gian gần đây, Tiêu Minh Phụng kết hợp với Phương Mỹ Chi khá nhiều dự án. Bạn có sợ bị nói núp bóng tên tuổi của “cô bé dân ca” không?

Nếu mình không có khả năng, không có chất riêng của mình thì dù có dựa bao nhiêu người cũng vậy, không phát triển được. Tôi làm sản phẩm với Phương Mỹ Chi nhiều vì anh em tôi có sự đồng điệu trong nghệ thuật. Thứ hai nữa là, anh em rất hiểu nhau, chưa từng cãi vã, luôn tôn trọng ý kiến nhau trong quá trình làm việc.

Không biết Chi nghĩ thế nào, còn tôi luôn dành cho Chi sự tôn trọng, nể phục trong nghề và yêu thương như 1 đứa em trong gia đình.

Với Phương Mỹ Chi.

Tôi và Chi chơi với nhau 7, 8 năm rồi. Mãi tới Làn sóng xanh thì hai anh em mới bắt đầu làm việc với nhau. Chi rất gần gũi, thương anh chị em trong nghề.

Hồi Chi làm show gặp trời mưa, tôi với anh Huỳnh Lập chỉ nghĩ đơn giản là đồng nghiệp mắc mưa thì lên che dù nhưng khoảnh khắc đó Chi nhớ tới ngày hôm nay.

Show sau, Chi mời tôi với anh Lập diễn luôn. Chi đăng một câu là “người từng che dù cho mình năm trước giờ đứng chung sân khấu với mình”. Tôi thấy Chi rất chu đáo, tinh tế trong tất cả quá trình làm nghề của mình.

- Tiêu Minh Phụng vốn xuất thân là diễn viên vậy tại sao bạn không theo nghiệp diễn mà rẽ sang ca hát?

Sau Rap Việt, tôi được các anh chị đồng nghiệp và khán giả yêu thương rất nhiều. Rap Việt chọn tôi chứ không phải tôi chọn rap Việt bởi vì tôi xuất thân là diễn viên, bước qua rap thì được đón nhận, đó là may mắn của tôi.

Tôi làm nghệ thuật đến nay là 9 năm rồi, bắt đầu từ những vai rất nhỏ như quần chúng không thoại, vai quân sĩ. Tôi rất mê diễn nhưng chắc Tổ sắp xếp cho tôi một chỗ khác để được sống và được làm nghề.

Hiện giờ, có những vai mời, tôi vẫn nhận. Tôi thích diễn. Tôi vẫn đi tấu hài với anh Hứa Minh Đạt và chị Lâm Vỹ Dạ. Tôi vẫn yêu diễn xuất. Nếu sau này không còn duyên với hát hay rap thì tôi vẫn là một diễn viên.

Cả hai thân thiết từ sân khấu đến ngoài đời.

Vượt lên chính mình

- Hoàn cảnh gia đình đã góp phần tạo nên Tiêu Minh Phụng của ngày hôm nay như thế nào?

Gia đình tôi vốn khó khăn. Tôi sống trong một cái chòi được dựng trên mảnh đất thuê của người ta. Ba mẹ ly thân từ lúc tôi học lớp 1. Khi em trai được 2,3 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi. Ba đi làm xa, cả tuần mới về nhà 1 lần nên tôi phải thay ba chăm sóc em trai.

Anh em tôi ở nhà với cô ruột. Tôi không có tình thương của mẹ nhưng cô ruột cho anh em tôi nhiều hơn cả phần đó. Giống như cô cho cả cuộc đời cô. Cô luôn coi anh em tôi là con của cô.

Ba rất yên tâm về tôi. Từ nhỏ tôi đã biết nấu cơm, giặt đồ, thay tã… Chính những điều đó khiến tôi sau này sống tự lập, mạnh mẽ trong cuộc sống và lúc nào cũng dặn mình cố gắng hơn nữa để mọi thứ tốt hơn.

Tôi ở Sài Gòn đến giờ là gần 10 năm. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn sống rất tiết kiệm. Tôi không ăn xài phung phí, không dùng hàng hiệu. Tôi hy vọng sẽ giữ được bản tính đó đến sau này.

Tôi luôn biết ơn về những khó khăn mà mình đã trải qua. Từ khi lên Sài Gòn tôi đã trải qua rất nhiều công việc như phát tờ rơi, chạy xe ôm, phục vụ quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, làm MC tiệc cưới, diễn hội chợ.

Tôi nhớ hồi sinh viên, tôi đi diễn hội chợ cùng một anh đạo diễn giờ cũng nổi tiếng trong nghề. Hai anh em chạy xe máy về tận Bình Phước, cát-xê của cả 2 anh em chỉ được 150.000 đồng, ăn uống tự lo, 2 anh em còn phải thuê 1 phòng để nghỉ, tối đó mưa gió nhưng hai anh em rất vui.

Tiêu Minh Phụng có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của mẹ.

May mắn được cô ruột bảo bọc, nuôi nấng.

- Hiện tại, Tiêu Minh Phụng còn phải lo cho gia đình không?

Mẹ ruột bỏ đi từ lúc em trai tôi 2,3 tháng tuổi đến giờ nó 23 tuổi rồi. Mẹ đi từ đó không về. Tôi nghe nói mẹ đã có gia đình khác nhưng tôi không tìm hiểu vì mẹ cũng không tìm anh em tôi.

Ba tôi lập gia đình với mẹ kế và có 3 người con nữa. Tôi và cô ruột đã lo cho em trai đi du học. Nó cũng đã đi làm, có tiền phụ lo cho 3 đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Hàng tháng, tôi cũng gửi tiền về cho ba mẹ.

- Hoàn cảnh gia đình như vậy, hành trình làm nghề cũng quá gian nan. Vậy Tiêu Minh Phụng làm gì để duy trì ngọn lửa đam mê nghệ thuật của mình, đã bao giờ bạn nghĩ sẽ bỏ nghề?

Tôi không biết có ai như mình không nhưng tôi thường xem lại hành trình làm nghề của mình, từ lúc phải đi xin vai và lấy những điều đó để nuôi ngọn lửa của mình. Tôi không trách ai cả, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Mình không mang lại lợi nhuận cho họ, dù họ có thương mình cỡ nào cũng không giúp mình được. Quan trọng vẫn là bản thân mình.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề. Những lúc nghệ thuật không đủ nuôi sống mình thì tôi đi làm thêm những việc khác để tiếp tục đeo bám nghề. Ví dụ, trước đây tôi đi phát tờ rơi, làm nhà hàng… Quan trọng nhất là chiến thắng bản thân.

Tôi làm nghề 9 năm nhưng chỉ từ năm ngoái đến nay mới ổn ổn. Còn thời gian trước vất vả vô cùng, phải trông chờ từng vai diễn. Tôi chỉ mong mỗi tháng đủ tiền đóng tiền nhà thôi. Giờ tôi chưa dư dả, chỉ là so với những năm tháng trước thì ổn định hơn, muốn ăn gì thì mua ăn. Còn trước đây, nhiều món mình không dám nghĩ tới.

- Cảm ơn bạn đã chia sẻ!