Tiến Luật: "Lúc đó chân tôi run dữ lắm"

Tuổi tác chỉ là con số

Sau 3 tập phát sóng của Chiến sĩ quả cảm, Tiến Luật nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ phong thái gần gũi, hài hước, duyên dáng. Đặc biệt là tinh thần đồng đội, vượt qua chính mình trong những tình huống nghẹt thở.

Trong dàn nghệ sĩ tham gia Chiến sĩ quả cảm , Tiến Luật (sinh năm 1982) là thành viên lớn tuổi nhất. Không ít người từng lo ngại nam nghệ sĩ sẽ khó vượt qua những thử thách khó nhằn, đòi hỏi cao về thể lực của chương trình.

Thế nhưng, sau 3 tập phát sóng, khán giả dần nhận thấy sự thích nghi và khả năng ứng biến của nam nghệ sĩ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt.

Tiến Luật trong chương trình: Chiến sĩ quả cảm.

Trong những tập đầu, Tiến Luật cùng các nghệ sĩ đưa khán giả đến gần hơn với đời sống rèn luyện nghiêm khắc của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Nam nghệ sĩ thừa nhận, môi trường kỷ luật đã giúp anh thay đổi rất nhiều: "Sống theo lối sống của những người chiến sĩ tôi cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn hẳn".

Vẫn giữ phong cách nhẹ nhàng, gần gũi cùng những mảng miếng hài duyên dáng, Tiến Luật cùng Lê Dương Bảo Lâm được xem là 2 "cây hài", thường xuyên chọc cười đồng đội và khán giả.

Tuy nhiên, khác với những chương trình khác, Tiến Luật có sự tiết chế, gây cười bằng chính nét điềm tĩnh của mình, bởi anh ý thức rằng: "Đây không phải chương trình giải trí thông thường mà phải có chừng mực", nam nghệ sĩ nói.

Có thể thấy, trong một số tình huống, "tuổi tác" trở thành điểm cộng của Tiến Luật. Khi được phân công giữ vai trò tiểu đội trưởng, Tiến Luật vẫn có những lúng túng ban đầu như một kiểu pha trò của anh. Tuy nhiên, khi vào thực địa, nam nghệ sĩ phát huy rất tốt khả năng chỉ huy của mình.

Tiến Luật và Lê Dương Bảo Lâm là 2 cây hài trong chương trình.

Đặc biệt ở phần thử thách thực hành đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu trong tập 3 vừa qua, Tiến Luật đã làm tốt vai trò chỉ huy triển khai đội hình, xác định vị trí neo dây, kiểm soát việc lên xuống của chiến sĩ và nạn nhân, đồng thời phối hợp cùng các thành viên khác để giữ vững toàn bộ cấu trúc đội hình.

Khi MONO xuống giếng cứu người, Tiến Luật dù rất sợ độ cao vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ để dõi theo từng bước đi của "em út". Điều đó khiến MONO vô cùng xúc động.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh khen ngợi Tiến Luật có sự phân công hợp lý, mang dáng dấp một người "anh cả". Chỉ huy trưởng cũng dành lời khen cho cả đội, đặc biệt là tiểu đội trưởng Tiến Luật đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí rất tốt.

Chia sẻ về lời khen của Phan Mạnh Quỳnh, Tiến Luật nói vui: "Có thể Quỳnh khen vui thôi, còn bản thân tôi thấy làm tiểu đội trưởng không có gì khó mà "rất quyền lực".

Ví dụ, thử thách đặt ra là vậy nhưng tôi thay đổi một chút cho… khó hơn, hoặc đến khi nhận nhiệm vụ tôi mới phân công vai trò từng người. Nói vui vậy thôi, tôi luôn yêu quý mọi người. Kể cả Quốc Thiên dù hay muốn bỏ phiếu đổi tiểu đội trưởng, tôi vẫn quý em ấy" (cười).

Tiến Luật và các đồng đội.

MONO: M ặt anh Luật sợ thật sự !

Ở tập 3, Tiến Luật cũng thể hiện rõ tinh thần "quả cảm" của mình khi vượt qua nỗi sợ của bản thân để bảo vệ đồng đội, hoàn thành thử thách.

Trong tình huống thực hành đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu, nam nghệ sĩ đã phải đối diện với nỗi ám ảnh độ cao, một giới hạn tâm lý cá nhân mà anh chưa từng vượt qua.

"Ban đầu tôi không dám nhìn xuống cái giếng đó luôn. Nhưng không nhìn xuống thì sẽ không biết đồng đội mình lên xuống làm sao nên bắt buộc tôi phải nhìn. Tôi chỉ lo lắng cho an toàn của MONO. Lúc đó chân tôi run dữ lắm", Tiến Luật chia sẻ.

Thế nhưng, vượt qua nỗi sợ, Tiến Luật đã triển khai đội hình, bình tĩnh phối hợp cùng các thành viên khác để giữ vững toàn bộ cấu trúc đội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa MONO và nạn nhân lên.

Song Luân nhận xét: "Có một năng lượng tiềm ẩn nào đó xuất hiện trong đồng chí Tiến Luật". Còn MONO - người trực tiếp xuống giếng thực hiện cứu người chia sẻ: "Tôi cũng hơi sợ độ cao nhưng nhờ có tiểu đội trưởng Tiến Luật, tôi đã vượt qua thử thách. Khi ở dưới, tôi nhìn thấy mặt anh Luật sợ thật sự. Nhìn thấy ánh mắt anh, tôi rất xúc động".

Nam nghệ sĩ gây xúc động cho cả đồng đội và người xem

Tiến Luật cho biết, anh đã vượt qua nỗi sợ tâm lý về độ cao.

Chia sẻ sau tập 3, Tiến Luật cho biết chuyện anh sợ độ cao, những người thân quen đều biết. Chính vì thế, bà xã Thu Trang cũng rất bất ngờ khi xem tập này.

"Đời thường, mỗi khi đi chơi ở những chỗ cao, tôi đều né hết. Việc này gia đình đều biết. Tuy nhiên, khi thực hiện thử thách, tôi cố gắng nghĩ trong đầu là cả đội vẫn đang cố gắng hết sức cho nhiệm vụ nên bản thân mình phải vượt qua nỗi sợ này.

Nhất là khi MONO đang ở bên dưới, chỉ một chút lơ là hay chệch choạc có thể ảnh hưởng đến em ấy. Vậy nên tôi gạt bỏ nỗi sợ của mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Tại họp báo ra mắt chương trình ở TPHCM, Tiến Luật từng tiết lộ: " Chiến sĩ quả cảm là một chương trình hoàn toàn khác biệt với những chương trình truyền hình thực tế trước đây. Về tất cả mọi thứ, về những trải nghiệm, về sự cực khổ và khó khăn được tăng lên từng ngày. Tôi có thể khẳng định, đây đúng nghĩa là một chương trình đổ mồ hôi, sôi nước mắt và có cả máu nữa".

Nhiều khán giả để lại bình luận bên dưới các tập của chương trình: "Tiến Luật xứng danh anh cả, lúc cần thiết luôn phát huy sự chững chạc, điềm tĩnh của mình"; "Thích Tiến Luật vì hài duyên, lại rất tình cảm, chăm lo cho đồng đội, xứng đáng vai trò anh cả trong đội"; "Mình cũng sợ độ cao nên xem tập này thấy phục anh cả Tiến Luật lắm"...

Chia sẻ với phóng viên, Tiến Luật cho biết: "Với tôi, tuổi tác không là trở ngại, tuy chậm nhưng tôi luôn về đích. Mọi người xem tiếp các tập sau sẽ rõ".