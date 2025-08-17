Nathan Lee: “Khi tình yêu không còn, hãy cư xử văn minh và bao dung”

Mới đây, ca sĩ Nathan Lee đã chính thức giới thiệu đến công chúng ca khúc “Hạnh phúc nhé em” – sáng tác của diễn viên Văn Anh. Đây là bài hát được ông xã Tú Vi viết tặng riêng Nathan Lee từ năm 2022 nhưng đến nay mới chính thức ra mắt.

“Hạnh phúc nhé em” mang giai điệu ballad sâu lắng, ca từ giản dị nhưng đong đầy cảm xúc. Văn Anh viết ca khúc dành cho Nathan Lee như một món quà tinh thần, với mong muốn giọng hát trầm ấm, tinh tế của anh có thể truyền tải hết những nỗi niềm trong tình yêu.

Tuy nhiên, phải sau nhiều biến cố về sức khỏe và gia đình, Nathan Lee mới đủ bình tâm để bước vào phòng thu và thổi hồn cho ca khúc này.

Anh thổ lộ: “Lời bài hát cũng là tâm sự của chính tôi gửi đến những ai từng trải qua chia ly. Khi tình yêu không còn, hãy cư xử văn minh, bao dung và chúc phúc cho người mình từng yêu. Đó mới là sự trọn vẹn cuối cùng của tình cảm”.

Nathan Lee.

Trong “Hạnh phúc nhé em”, khán giả bắt gặp một Nathan Lee trưởng thành, giàu trải nghiệm và chín chắn trong cảm xúc. Giọng ca của anh không phô trương kỹ thuật, mà chọn sự mềm mại, tinh tế, nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe vào từng cung bậc cảm xúc.

Điểm đặc biệt, Nathan Lee không đặt nặng sự bi lụy hay trách móc, mà chọn cách thể hiện văn minh, tôn trọng. Đây chính là gu âm nhạc mà anh theo đuổi: Hiện đại, tinh tế, mang thông điệp tích cực. Ca khúc vì thế trở thành một lời nhắc nhở nhân văn rằng tình yêu, dẫu khép lại, vẫn có thể để lại dư âm đẹp đẽ.

Trước “Hạnh phúc nhé em”, Nathan Lee đã phát hành bản ballad “Người có nhớ tôi không” (sáng tác Long Họ Huỳnh). Anh cho biết, từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều dự án âm nhạc chất lượng, như một cách bù đắp cho khoảng thời gian dài vắng bóng.

Với “Hạnh phúc nhé em”, Nathan Lee không chỉ khẳng định đam mê nghệ thuật chưa bao giờ nguội tắt, mà còn thể hiện rõ lựa chọn nghệ thuật văn minh, giàu giá trị nhân văn.