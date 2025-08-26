Nữ ca sĩ ở penthouse 100 tỷ đồng, mở tiệm bán phở 200.000 đồng/bát, bạn trai tin đồn toàn thiếu gia nghìn tỷ

Chi Pu được công chúng biết đến lần đầu vào năm 16 tuổi khi lọt top 20 Miss Teen 2009 rồi hoạt động với vai trò người mẫu ảnh.

Từ năm 2014, hot girl 9x thử sức với diễn xuất và từng bước ghi dấu với nhiều bộ phim như: 5S online, Chung cư ma, Vệ sĩ Sài Gòn, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại...

Không dừng lại ở đó, Chi Pu tiếp tục thử sức với ca hát và có trong tay nhiều ca khúc hit. Bỏ qua những lời chê về giọng hát khi theo đuổi âm nhạc, năm 2023, Chi Pu tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp gió rẽ sóng ở Trung Quốc và đạt vị trí thứ 6 chung cuộc, tạo nên một cơn sốt với công chúng trong nước.

Chi Pu.

Báo Hoa học trò đưa tin, là một trong những mỹ nhân đắt giá của showbiz Việt, Chi Pu sở hữu khối tài sản kếch sù ở tuổi ngoài 30, từ nhà đẹp tới xe sang.

Năm 2015, nữ diễn viên đã tự tậu xế hộp 2 tỷ để chạy show. Năm 2018, Chi Pu tiếp tục sở hữu thêm một xe hơi hạng sang khác. Cùng năm, cô mua căn chung cư cao cấp đầu tiên ở Quận 2, TPHCM với giá khoảng 4 tỷ đồng.

Năm 2021, thông qua những hình ảnh mà nữ ca sĩ đăng trên trang cá nhân, người hâm mộ phát hiện cô đã chuyển sang sống tại một căn penthouse nằm ở vị trí đắt đỏ, có giá trị ước tính lên đến 100 tỷ đồng nằm mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận 3.

Nơi này được giới thượng lưu gọi là “villa trên không” với những tiện ích hàng đầu và nằm trong top những bất động sản đắt đỏ ở TP.HCM.

Được biết căn penthouse này có view vô cùng thoáng đãng, bao trọn khu vực quận 3, quận 1 và trung tâm thành phố. Ngoài ra, căn hộ còn được bố trí hồ bơi riêng, phòng khách xa hoa, lộng lẫy không khác gì resort.

Không chỉ có cuộc sống sang chảnh, Chi Pu cũng “siêng” diện đồ hiệu. Mỹ nhân 9x sở hữu bộ sưu tập (BST) quần áo, túi xách, giày dép đến từ nhiều nhà mốt đình đám thế giới.

Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và Chi Pu còn rất mát tay kinh doanh.Bắt đầu từ năm 2022, Chi Pu lấn sân qua kinh doanh khi sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng. Gần đây, cô hợp tác với một thương hiệu thời trang cho ra mắt bộ sưu tập nội y mang tên mình.

Nổi tiếng và giàu có nhưng sống vô cùng kín tiếng.

Báo Nhịp sống thị trường đưa tin, sau khi thành công tại show ‘Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng’ người đẹp sinh năm 1993 cũng cho ra mắt một nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải để giới thiệu với khán giả xứ Trung các món ăn ngon của Việt Nam.

Quán phở của Chi Pu có tên gọi “Là Gánh”, tên tiếng Trung của quán là Can Can, có nghĩa là cây tre - hình ảnh gắn liền với làng quê Việt Nam. Theo review của fan tại Trung Quốc, một bát phở kèm theo quẩy và trứng chần ở quán Chi Pu có giá 59 NDT, tương đương gần 200.000 đồng.

Về đời tư, Chi Pu rất kín tiếng. Tuy nhiên, cô nhiều lần dính tin đồn hẹn hò. Đáng nói, dàn bạn trai tin đồn của cô đều là những thiếu gia, đại thiếu gia của các tập đoàn nghìn tỷ.

Tạp chí điện tử Saostar đưa tin, Chi Pu từng dính tin đồn hẹn hò TK Nguyễn - chủ quán bar ở Nha Trang khi cả hai để lộ nhiều bằng chứng đi du lịch cùng nhau, có những cử chỉ thân mật tại đám cưới của Kathy Uyên và Linh Rin.

Người thứ 2 là Hoàng Việt - thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ Sonkim Land. Anh sinh năm 1995, từng học tại Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ và hiện đang quản lý một lĩnh vực mà gia đình kinh doanh. Người thứ 3 là thiếu gia Khôi Nguyên, con trai tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên.

Nữ ca sĩ hiện vẫn độc thân ở tuổi 32.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ duy nhất một lần kể về tình yêu của mình với truyền thông trong chương trình The Greatest Show. Cô tiết lộ: “Ngày xưa tôi nghĩ tình yêu rất đẹp, bay bổng, yêu đời và cảm thấy tình yêu là tất cả. Có khoảng thời gian tôi quen một người, khi ấy tôi chỉ đâm đầu vào yêu thôi, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên hết bạn bè, công việc, chỉ yêu và yêu thôi....

Tôi từng nghĩ mình sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để được bên cạnh người ấy. Chính vì nó đặc biệt như vậy nên tôi suy nghĩ rất nhiều cho tương lai của mối quan hệ đó và thực sự đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới người này". (nguồn: báo Tiền Phong).

Hiện tại nữ ca sĩ Hà thành vẫn đang để chế độ độc thân ở tuổi 32.