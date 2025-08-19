Mới 2 tuần chia sẻ làm bố đơn thân, nam nghệ sĩ Việt lại đăng ảnh cầm chặt tay 1 người: “Chỉ yêu mình em”

Ngày 6/8, Hòa Hiệp khiến nhiều người quan tâm khi chia sẻ một dòng trạng thái đầy tâm trạng được cho là gửi tới "bà xã" ở phương xa. Anh viết: "Em à! Anh vừa phải chăm con, vừa kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, vừa cân bằng tình cảm và vừa phải báo hiếu cha mẹ. Nếu em cố tình không muốn hiểu anh đành chịu. Anh rất mệt mỏi".

Ngay hôm sau (7/8), Hòa Hiệp tiếp tục viết trên trang cá nhân: “Làm cha đã khó, làm cha đơn thân lại càng không dễ. Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười… chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để ba vững vàng tiến bước.

Dù hành trình này nhiều thử thách, ba vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có – bởi chỉ cần con khôn lớn khoẻ mạnh, mọi vất vả của ba đều xứng đáng. Ba yêu con trai Louis của ba”. Dòng trạng thái này khiến nhiều người cho rằng, nam diễn viên muốn ngầm xác nhận anh và vợ đã đường ai nấy đi.

Và mới đây, Hòa Hiệp lại thu hút sự chú ý khi đăng clip hình ảnh cầm chặt tay một người phụ nữ và viết: “Em chỉ việc làm điều em thích, còn lại để anh lo. Mãi yêu nhau em nhé!”. Cùng với dòng trạng thái này, nam nghệ sĩ hắn hashtag “chỉ yêu mình em”.

Qua những gì nam nghệ sĩ chia sẻ thì có vẻ cặp đôi sẽ tiếp tục gắn kết sau những sóng gió tình cảm. Dưới phần bình luận, một số người chúc phúc cho anh. Song cũng có những ý kiến hoài nghi về hôn nhân của nam nghệ sĩ. Trước những ý kiến trái chiều, Hòa Hiệp chọn cách không trả lời.

Hòa Hiệp công khai có vợ nhưng vẫn giấu danh tính của nửa kia.

Cuối tháng 5/2025, Hòa Hiệp xác nhận với báo giới đã lập gia đình. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ thì bà xã anh là Việt kiều, hiện sống ở nước ngoài.

Hai người đã bên nhau khoảng 2 năm, có nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian hẹn hò, nhưng do khoảng cách xa xôi nên thi thoảng xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn. Dù vậy thì họ vẫn chọn ở lại cùng nhau, gắn bó và xây dựng tổ ấm.

Trên facebook, Hòa Hiệp thường xuyên đăng những dòng status động viên vợ vượt qua thử thách, đợi anh thêm một thời gian nữa để gia đình sum họp.

Cách đây không lâu, trong bữa tiệc công khai con trai, Hòa Hiệp cảm ơn mẹ của bé nhưng không tiết lộ diện mạo cũng như danh tính cô. Nam diễn viên giải thích nửa kia không thuộc giới showbiz, ngại xuất hiện trước truyền thông.

Hòa Hiệp sinh năm 1982 được biết đến là một diễn viên, người dẫn chương trình. Anh được khán giả yêu mến đặt tên “Hoàng tử mắt hí”. Ngoài nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn mát tay trong công việc kinh doanh. Nhờ vậy, anh sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Hòa Hiệp thường xuyên đăng tải hình ảnh một mình chăm con.

Hòa Hiệp cũng nổi tiếng là người con hiếu thảo. Một tay anh chăm lo cho gia đình. Nhiều năm trước, anh mua 1 dãy nhà trọ để cho thuê, và dùng toàn bộ số tiền này để cha mẹ an hưởng tuổi già. Ngoài ra, khi mẹ bệnh nặng, liên tục phải phẫu thuật, anh tận tình cứu chữa, chăm sóc, không tiếc tiền để mẹ vượt qua cơn nguy hiểm.