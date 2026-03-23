Nữ nghệ sĩ Việt si mê người đàn ông này, U55 viên mãn trong biệt phủ hơn 10.000m² ở Sóc Sơn

DẠ VŨ |

Yêu 3 tháng, nữ nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam đã quyết định kết hôn với người đàn ông có 1 con riêng.

Nữ nghệ sĩ Việt si mê người đàn ông này, U55 viên mãn trong biệt phủ hơn 10.000m² ở Sóc Sơn - Ảnh 1.

Mỹ Linh là một trong những giọng ca hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam, nổi danh từ thập niên 1990 với chất giọng nội lực, kỹ thuật tinh tế và phong cách âm nhạc hiện đại. Cô ghi dấu ấn qua loạt album như Tóc ngắn , Made in Vietnam , trở thành biểu tượng của dòng R&B và soul tại Việt Nam.

Sinh năm 1975 tại Hà Nội, Mỹ Linh được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô sở hữu nhiều giải thưởng uy tín và giữ vị trí vững chắc trong làng nhạc.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, đời tư của nữ diva cũng khiến nhiều người quan tâm. Mỹ Linh kết hôn với Anh Quân – một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc có ảnh hưởng chỉ sau 3 tháng yêu. Trước khi đến với cô, Anh Quân đã có một con gái riêng là Anna Trương.

Nữ nghệ sĩ Việt si mê người đàn ông này, U55 viên mãn trong biệt phủ hơn 10.000m² ở Sóc Sơn - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Mỹ Linh.

Thay vì rào cản, điều này lại trở thành nền tảng cho một gia đình đặc biệt. Mỹ Linh không chỉ chấp nhận mà còn yêu thương con riêng của chồng như con ruột. Cô chờ đợi để được con chồng yêu thương.

"Ban đầu, con bé gọi tôi là cô Mỹ Linh, sau đó là mama. Và một ngày đẹp trời, khi đón Anna tan học về, tôi vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên được con gọi bằng từ “mẹ” thiêng liêng”, nguồn Người lao động. Sau này, Mỹ Linh - Anh Quân có thêm hai người con chung.

Tổ ấm của Mỹ Linh – Anh Quân được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi sự gắn bó mà còn bởi không gian sống đặc biệt. Từ năm 2009, gia đình chuyển về sinh sống tại khu nhà vườn rộng hơn 10.000m² ở Sóc Sơn. Khu biệt phủ được xây dựng theo mô hình sinh thái với nhà ở, phòng thu riêng, vườn cây, ao cá và không gian xanh rộng lớn.

Không gian này giúp gia đình rời xa nhịp sống ồn ào của đô thị, tận hưởng sự bình yên và nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật. Đây cũng là nơi các con của họ lớn lên gần gũi thiên nhiên.

Chia sẻ về cách gia đình cô kết nối giữa các thành viên để tạo nên gia đình hạnh phúc, Mỹ Linh từng tâm sự trên tờ Dân trí: "Chỉ cần các thành viên cùng nhau ăn một bữa tối, cùng chăm sóc vườn là đủ. Ngoài ra, dù ai cũng bận rộn với những guồng quay của cuộc sống nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ sắp xếp 1-2 lần trong năm để cả nhà cùng đi du lịch".

Nữ nghệ sĩ Việt si mê người đàn ông này, U55 viên mãn trong biệt phủ hơn 10.000m² ở Sóc Sơn - Ảnh 3.

Mỹ Linh - Anh Quân gắn bó hơn hai thập kỷ.

Hiện tại, ở tuổi 51, Mỹ Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn, giảng dạy và xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc. Cô theo đuổi lối sống giản dị, dành thời gian chăm sóc gia đình, nấu ăn và làm vườn.

Đáng chú ý, con gái Mỹ Anh ngày càng khẳng định dấu ấn trên thị trường âm nhạc, tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình.

Bên cạnh cuộc sống yên bình, khu nhà vườn tại Sóc Sơn của gia đình từng vướng một số vấn đề liên quan đến xây dựng trên đất rừng phòng hộ trong quá khứ và đã được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Sau đó, gia đình vẫn tiếp tục sinh sống ổn định tại đây.

Hơn hai thập kỷ bên nhau, từ một cuộc hôn nhân có “khởi đầu đặc biệt” khi người đàn ông đã có con riêng, Mỹ Linh và Anh Quân đã xây dựng nên một gia đình bền vững. Không ồn ào, không phô trương, họ chọn cách sống kín đáo nhưng đủ để trở thành hình mẫu về sự thấu hiểu và gắn bó trong showbiz Việt.

Vợ cố NSƯT Quý Bình từng nói gì khi được gọi là "đại gia giàu có" trước khi bị bắt?
Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

