Vợ Anh Quân: “Tôi về nhà được chồng con yêu thương, ra ngoài được xã hội tôn trọng”

Mới đây, tại chương trình Đẹp.YouNique, diva Mỹ Linh đã bày tỏ khi được nhiều khán giả trẻ ngưỡng mộ.

Cô nói: “Nếu coi tôi là một hình mẫu để học theo thì tôi khá tự hào. Tôi cũng gửi cho các bạn một chút vía vì đó là vía may mắn.

Mỹ Linh xúc động khi nhắc về chồng

Nhiều người cũng nỗ lực như tôi, chẳng kém gì, nhưng họ không gặp may thì không được như tôi.

Cuộc đời ai cũng phải tính hết, là một chuỗi liên hoàn các lựa chọn, chọn cái này lại ra cái khác, chỉ cần chọn khác thôi là cuộc đời sẽ khác. Sẽ có lúc chọn đúng, sẽ có lúc chọn sai, là chuyện bình thường.

Quan trọng là nếu sai thì không sai quá lớn, còn sửa được. Nếu chọn sai thì tôi học theo câu của chị Thu Phương ‘cái gì sai cũng là đúng’. Trong khi đó, nhiều người chấp đúng chấp sai thì họ rất khổ, khổ bản thân họ và khổ cả người khác.

Tôi đồng ý rằng đã sai thì sửa, sửa chưa được thì sửa tiếp. Tôi không quá tự trách móc, dằn vặt bản thân, để tôi còn bước tiếp. Chẳng ai hoàn hảo, chẳng bậc cha mẹ, chồng vợ nào hoàn hảo, cũng phải có lúc lỗi lầm.

Chỉ là trong lúc đưa lựa chọn liên tục, cái sai của tôi còn có thể sửa được thì tôi sửa. Đó là cái may của tôi. Nhiều người sai tới mức không sửa được nữa, bị sa vào những cái không đỡ được, đó là bản lĩnh kém”.

Về việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc, Mỹ Linh nói: “Nghĩ lại thì đúng là khó thật.

Cái may mắn tôi có được là có người chồng có đức hi sinh. Với người đàn ông, sự nghiệp quan trọng lắm nhưng chồng tôi hi sinh, độ lượng, biết đặt thành công chung của gia đình lên trên cá nhân. Chồng tôi sẵn sàng bước lùi lại.

Tôi cảm động và vô cùng biết ơn chồng mình. Nếu tôi không có một người chồng như vậy, tôi không bao giờ làm được những điều đó.

Sự hi sinh của chồng tôi lớn như thế nhưng không phải ai cũng biết. Nếu người đồng hành với tôi không thực sự hiểu, chia sẻ, thông cảm và không thực sự lùi lại để tôi bước ra thì tôi không thành công được.

Bây giờ tôi bị ngại vì vinh quang gì tôi cũng nhận hết. Tôi về nhà vẫn được chồng con yêu thương, ra ngoài được xã hội tôn trọng, như kiểu một mình tôi làm hết nhưng không bao giờ tôi làm được như vậy. Đó là công sức của rất nhiều người”.