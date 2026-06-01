Nữ nghệ sĩ Việt ly hôn chồng sau 24 năm chung sống: U70 vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, sống chill trong biệt thự trắng ngập tràn cây hoa

Không gian sống của nữ nghệ sĩ này gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, tinh tế, góc nào cũng toát lên cảm giác ấm cúng, bình yên..

Diễn viên Hồng Đào sinh năm 1962, là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng nhưng cũng đầy chiều sâu cảm xúc, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trên sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ với nghệ sĩ Quang Minh khép lại vào năm 2019, Hồng Đào vẫn giữ được tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực. Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, cuộc sống viên mãn và sự nghiệp bền bỉ. Hiện cô sinh sống, làm việc ở cả Mỹ và Việt Nam, thường xuyên về nước để tham gia các dự án nghệ thuật. Tại bang California (Mỹ), Hồng Đào sở hữu một căn biệt thự ngập tràn cây xanh và hoa cỏ, được thiết kế theo phong cách Bắc Âu thanh lịch, trở thành chốn đi về bình yên sau những ngày bận rộn.

Cận cảnh biệt thự trắng tại Mỹ của Hồng Đào

Hồng Đào sinh sống trong căn biệt thự ngập tràn ánh sáng và cây hoa. Không gian được thiết kế theo phong cách Bắc Âu hiện đại với tông trắng chủ đạo, mang đến cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Khắp khuôn viên và các góc trong nhà đều được điểm tô bằng hoa cỏ, tạo nên bầu không khí tươi mát và thư thái. Sau nhiều lần cải tạo và thay đổi nội thất, nữ nghệ sĩ lựa chọn gắn bó với phong cách Bắc Âu đơn giản, tinh tế và trang nhã. Đây cũng là nơi cô dành thời gian cho những sở thích đời thường như chăm sóc cây cối, cắm hoa, nấu ăn và tận hưởng những phút giây bình yên bên gia đình, bạn bè.

Không gian sinh hoạt chung trong biệt thự của Hồng Đào được thiết kế theo phong cách hiện đại, đề cao sự thoáng đãng và cảm giác ấm cúng. Phòng khách rộng rãi với gam màu trung tính nhẹ nhàng, nội thất được sắp xếp gọn gàng, tạo nên tổng thể thanh lịch và dễ chịu. Khu bếp mở có bàn đảo lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu nấu nướng và tiếp đón khách của nữ nghệ sĩ. Không gian ăn uống cũng được đầu tư kỹ lưỡng với bàn ăn dài rộng rãi, đủ chỗ cho nhiều người cùng quây quần. Hệ đèn trang trí nổi bật phía trên vừa cung cấp ánh sáng vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian. Có thể thấy, Hồng Đào còn khéo léo bài trí nhiều tác phẩm nghệ thuật ở các khu vực khác nhau trong nhà, giúp tổng thể thêm sinh động, tinh tế và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Biệt thự của Hồng Đào sở hữu hồ bơi riêng được chăm chút đẹp mắt, bao quanh là cây xanh và hoa cỏ nở rực rỡ. Nhờ không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, khu vực này mang lại cảm giác thư giãn như một khu nghỉ dưỡng, góp phần tạo nên cuộc sống bình yên và thoải mái cho nữ nghệ sĩ.

Khuôn viên sân vườn là một trong những điểm nhấn nổi bật trong biệt thự của Hồng Đào. Không gian ngập tràn cây xanh và sắc hoa, mang vẻ đẹp thơ mộng như một khu vườn cổ tích thu nhỏ. Nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc cây cối, trồng hàng trăm loài hoa và thực vật khác nhau như hoa hồng, mimosa, quỳnh, cúc, anh đào, sen đá... Mỗi mùa trong năm, khu vườn lại khoác lên mình những gam màu riêng, tạo nên khung cảnh rực rỡ nhưng vẫn rất nên thơ. Đây cũng là nơi Hồng Đào thường dành thời gian thư giãn, tận hưởng thiên nhiên và tìm lại sự bình yên sau những giờ làm việc bận rộn.



