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Diễn viên Kinh Quốc bất ngờ lấy vợ lần 3 sau biến cố hôn nhân với nữ đại gia Vũng Tàu

Hoa Bay
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Thông tin đám cưới của diễn viên Kinh Quốc thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mới đây, thông tin Kinh Quốc kết hôn lần 3 thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng vì suốt 5 năm qua, nam diễn viên vô cùng kín tiếng về đời tư kể từ sau biến cố liên quan đến người vợ thứ hai.

Diễn viên Kinh Quốc bất ngờ lấy vợ lần 3 sau biến cố hôn nhân với nữ đại gia Vũng Tàu - Ảnh 1.
Diễn viên Kinh Quốc bất ngờ lấy vợ lần 3 sau biến cố hôn nhân với nữ đại gia Vũng Tàu - Ảnh 2.

Vợ chồng Kinh Quốc trong đám cưới.

Thông tin về đám cưới không được Kinh Quốc chia sẻ trên mạng xã hội mà chủ yếu xuất hiện qua bài đăng của bạn bè, người thân hai bên. Theo đó, hôn lễ được tổ chức khá linh đình. Cô dâu gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng nhiều trang sức vàng đeo kín cổ trong ngày vui.

Sau đám cưới, vợ mới của Kinh Quốc xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Con xin cảm ơn cô dì, chú bác, anh chị em đã không ngại gần xa đến chung vui cùng vợ chồng con. Trong suốt buổi lễ, nếu chúng con có thiếu sót gì mong tất cả thương mà bỏ qua. Vợ chồng con xin biết ơn và trân quý tất cả”.

Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè, người thân gửi lời chúc phúc tới cặp đôi, mong cả hai có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Không ít người bày tỏ bất ngờ bởi cô dâu giữ kín danh tính chú rể đến tận ngày tổ chức đám cưới.

Diễn viên Kinh Quốc, tên thật là Lê Trung Sơn, sinh năm 1974, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam những năm 2000. Anh bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia bộ phim Đất phương Nam với vai Sáu Miều. Tuy nhiên, tên tuổi của Kinh Quốc thực sự bứt phá sau thành công của bộ phim truyền hình Hướng nghiệp , giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất thời điểm đó.

Sau này, Kinh Quốc tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Dòng đời , Ký túc xá , Cổng mặt trời hay phim điện ảnh Scandal 2: Hào quang trở lại . Từ khoảng sau năm 2015, nam diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh, chuyển hướng sang sản xuất và thực hiện các dự án nội dung trên nền tảng số.

Diễn viên Kinh Quốc bất ngờ lấy vợ lần 3 sau biến cố hôn nhân với nữ đại gia Vũng Tàu - Ảnh 3.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời tư của Kinh Quốc cũng trải qua không ít thăng trầm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đổ vỡ sau nhiều năm gắn bó và có một con trai chung. Năm 2016, nam diễn viên tái hôn với bà Lâm Thị Thu Trà – một nữ đại gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Vũng Tàu. Sau khi kết hôn, cả hai từng có cuộc sống khá sung túc và có thêm một con gái chung.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra vào năm 2021 khi bà Lâm Thị Thu Trà bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và rửa tiền.

Sau những sóng gió gia đình, Kinh Quốc sống kín tiếng hơn, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Việc nam diễn viên bất ngờ kết hôn lần 3 vì thế càng khiến nhiều khán giả chú ý và gửi lời chúc phúc.

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Tags

sao Việt

showbiz Việt

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