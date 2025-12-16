Nữ nghệ sĩ U70 nói thẳng: "Không cần báo công an"

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Phương Dung. Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên đưa đến câu chuyện khó xử của khán giả đầu tiên tên X.

Chị X kể rằng, chị là chị Ba trong nhà. Em chị X lấy chồng Việt kiều và trong ngày cưới, đàn trai nạp tài 3.000 đô la Mỹ, đàn gái có anh Hai cũng gửi về mừng cưới 3.000 đô la Úc.

Phương Dung

Sau khi làm lễ ở nhà xong thì cả gia đình di chuyển ra nhà hàng để đãi tiệc. Cô dâu đi vào phòng bỏ toàn bộ vàng cưới, 3.000 đô la Mỹ, 3.000 đô la Úc, các khoản tiền sính lễ hết lên trên bàn trang điểm.

Chồng chị X là người ra khỏi nhà sau cùng và kiểm tra hết các cửa khóa trước khi đến nhà hàng. Chồng chị X vào sắp xếp lại vàng cưới, bỏ vào tủ riêng. Còn 6.000 đô, chồng chị để lại trên bàn cho cô dâu, để chiều thanh toán các khoản phí sau đám cưới.

Tiệc chưa kết thúc thì có nhiều khách bà con về trước và rất nhiều người quay lại phòng cô dâu để thay đồ. Tối đến, 6.000 đô không cánh mà bay. Tất cả nghi ngờ chĩa vào chồng chị X vì chồng chị là người thấy 6.000 đô sau cùng. Có một người nhà đòi báo công an nhưng vợ chồng chị X không muốn vì sợ mang tiếng với họ hàng. Hai vợ chồng chị X là người đứng ra tạm ứng 6.000 đô đó để chi trả cho đám cưới.

Phương Dung nghe xong lập tức lên tiếng đồng tình là không cần báo công an: "Bất cứ tiền gì khi để ở ngoài mà mất thì xảy ra rất nhiều, hầu như lúc nào cũng có chuyện đó. Trong tình huống này, tất cả gia đình đều nghi ngờ.

Theo tôi, không cần báo công an vì là người trong nhà và điều đầu tiên là bạn phải hết sức bình tĩnh. Sau đám cưới thì cả gia đình họp lại, không nên làm loạn và nghi ngờ người thân vì sẽ dẫn đến mất lòng. Tuy nhiên, đây là số tiền không nhỏ, đặc biệt khi có bằng chứng rằng anh đó là người cuối cùng

Việc nghi ngờ dễ làm mất lòng, tiền là vật ngoài thân, còn tình thân mới là quan trọng. Đây cũng là bài học cho người con rể: lỡ cất nữ trang thì cũng cất luôn số tiền đó vào tủ thì sẽ không bị mất".

MC Phương Uyên tiếp tục đem đến câu chuyện của vị khán giả thứ hai. Chị B cho biết, chị 32 tuổi, chị vừa làm đám cưới xong. Cách đây 8 năm, chị đi ăn cưới cô em họ. Chị mừng hẳn một chỉ vàng, lúc đó trị giá 3,5 triệu đồng với suy nghĩ giúp vợ chồng em có thêm chi phí và sau này đến lượt chị thì chắc cũng được mừng lại như vậy. Ai ngờ sau đám cưới vừa rồi, chị mở phong bì ra thì đúng 3,5 triệu đồng. Trong khi bây giờ một chỉ vàng đã hơn 10 triệu đồng.

Phương Dung nói thẳng: "Một khi tổ chức đám cưới thì phải chấp nhận rằng là sẽ lỗ, đừng có nghĩ tôi đi cho bạn 3,5 triệu đồng bằng 1 chỉ vàng thời đó, bây giờ tương đương 10 triệu đồng, bạn phải đi trả đủ cho tôi. Đừng có kiểu đòi tiền mừng cưới theo giá thị trường.

Không nên tiếc cái tình, người ta mừng bao nhiêu đó là tùy theo khả năng người ta. Nói thật, những người trân quý mình thì mới đến dự đám cưới của mình".