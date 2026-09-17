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Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống an yên trong nhà 7 tầng, 40 phòng ở đường Điện Biên Phủ

A Ly
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Dù xinh đẹp, giàu có và nhiều người theo đuổi nhưng nữ nghệ sĩ U40 này lại lựa chọn không lấy chồng, sinh con.

Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống an yên trong nhà 7 tầng, 40 phòng ở đường Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Với nền tảng kiến thức này, cô sớm bộc lộ tư duy nhạy bén trong kinh doanh bên cạnh các hoạt động giải trí.

Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống an yên trong nhà 7 tầng, 40 phòng ở đường Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Khánh My bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu nhờ sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt khả ái. Sau đó, cô lấn sân sang phim ảnh và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài Thành, Ba vợ cưới vợ ba, và dự án hợp tác quốc tế Tình xuyên biên giới.

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của cô là giành danh hiệu Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2016. Cô cũng từng thử sức làm ca sĩ với MV Be Strong nhưng chưa gây tiếng vang. Sau khoảng 8 năm vắng bóng để tập trung kinh doanh, cô mới tái xuất màn ảnh rộng qua bộ phim Trại buôn người.

Trong quá khứ, Khánh My từng gây xôn xao dư luận khi tiết lộ chuyện danh hài Trường Giang tán tỉnh mình, đồng thời có mối tình kéo dài vài năm với diễn viên Tiến Vũ trước khi đường ai nấy đi vào năm 2021.

Hiện tại, cô lựa chọn cuộc sống độc thân, tự do và an yên. Người đẹp thẳng thắn tuyên bố không đặt mục tiêu kết hôn hay sinh con. Cô chia sẻ quan điểm rằng phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể tự chủ cuộc sống, tự kiếm tiền và tận hưởng hạnh phúc một mình mà không cần phụ thuộc vào một tấm chồng. Phần lớn thời gian cô dành để yêu thương bản thân, chăm chỉ tập gym giữ dáng và đi du lịch.

Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống an yên trong nhà 7 tầng, 40 phòng ở đường Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Nhà 7 tầng của Khánh My.

Khánh My được mệnh danh là một "phú bà đích thực" của showbiz nhờ độ mát tay trong đầu tư tài chính và bất động sản. Cô sở hữu một tòa nhà cao ốc 7 tầng tọa lạc ngay trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ, TP.HCM, thuộc khu vực "đất vàng" cực kỳ đắt giá.

Công trình này có diện tích mỗi sàn rộng khoảng 400m² với tổng cộng 40 phòng, tích hợp đầy đủ gara ô tô và vườn treo tầng thượng. Cô vừa hoàn thành đợt trùng tu, làm mới nội thất toàn bộ tòa nhà vào tháng 9/2026. Một phần tòa nhà được cô sử dụng làm không gian sống riêng tư, phần còn lại dùng làm văn phòng và cho thuê căn hộ dịch vụ cao cấp hướng tới khách nước ngoài, đem lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ mỗi tháng. Ngoài bất động sản này, cô còn sở hữu nhiều xe sang, đồ hiệu đắt đỏ và các dự án đầu tư khác.

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