"Tôi mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt" – Hậu Hoàng chia sẻ.

Mới đây, Hậu Hoàng khiến công chúng bàng hoàng khi thông báo về việc bị ung thư máu.



Cô chia sẻ: "Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy.

Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy.

Cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tôi cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa. Mong là mọi ngưởi vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới

Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: "Có sức khoẻ là có tất cả"

Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha".

Cô tâm sự thêm: "Tôi mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt.

Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người, tôi cũng khóc rất nhiều...".

Đi kèm bài chia sẻ là những hình ảnh chụp lại cảnh Hậu Hoàng phải nằm trên giường bệnh để điều trị, với những vết tím bầm trên cơ thể và chịu nhiều mũi kim đâm vào tay để truyền dịch, khiến ai cũng xót xa.

Tuy đau đớn vì bệnh tật nhưng Hậu Hoàng vẫn cố nở nụ cười ngay cả khi nằm trên giường bệnh để giữ năng lượng tích cực.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô là một trong những YouTuber và nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính của Học viện Tài chính.

Hậu Hoàng bắt đầu gây chú ý trên mạng xã hội từ những video cover hài hước và clip nhảy ngẫu hứng. Tên tuổi của cô thực sự bùng nổ nhờ chuỗi video nhạc chế được đầu tư công phu và duyên dáng.

Các sản phẩm như "Sức mạnh của sao đỏ" hay "Tuổi thơ dữ dội" đều thu về hàng chục triệu lượt xem. Nội dung do cô thực hiện luôn giữ được sự tích cực, gần gũi với đời sống học đường và văn hóa giới trẻ.

Bên cạnh YouTube, Hậu Hoàng còn ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ năm 2020.

Nét tính cách lém lỉnh, chân thành giúp cô chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả truyền hình.

Đến nay, cô vẫn là gương mặt giải trí sạch, truyền cảm hứng tích cực trong làng sáng tạo nội dung Việt.