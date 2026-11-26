Con trai Cẩm Thu nghẹn ngào ôm mẹ bật khóc.

Mới đây, vợ diễn viên Linh Tý đã tổ chức tiệc sinh nhật khá linh đình ở TP.HCM. Mẹ chồng cô là nghệ sĩ cải lương Cẩm Thu cùng người chồng thứ hai cũng đã từ Mỹ trở về Việt Nam tham dự.

Con trai Cẩm Thu ôm mẹ bật khóc

Tại buổi tiệc, diễn viên Linh Tý con chung của Cẩm Thu và chồng cũ - nghệ sĩ Linh Tâm ôm chầm lấy mẹ sau 8 năm xa cách. Cuộc hội ngộ khiến anh xúc động bật khóc nức nở còn nghệ sĩ Cẩm Thu cũng nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt. Vợ Linh Tý phải đến bên vỗ về chồng.

Được biết, nghệ sĩ Cẩm Thu định cư tại Mỹ cùng chồng nên nhiều năm qua ít có dịp gặp con trai. Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm Linh Tý được đoàn tụ với mẹ.

Cũng trong buổi tiệc, nghệ sĩ Cẩm Thu lên sân khấu song ca cùng con trai một ca khúc về tình mẫu tử. Dù đã nhiều năm không ca hát, bà vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn. Trong lúc biểu diễn, Linh Tý tiếp tục xúc động khóc.

Nghệ sĩ Cẩm Thu sinh năm 1960 tại Rạch Giá, từng là đào cải lương nổi tiếng trong thập niên 1980, 1990. Bà kết hôn với nghệ sĩ cải lương Linh Tâm năm 1982. Hai người có hai con chung là Linh Tý (sinh năm 1984) từng được gọi là "thần đồng cải lương" và Thu Tâm. Một thời, cặp đôi Linh Tâm - Cẩm Thu được đông đảo khán giả yêu mến, đi diễn ở nhiều nơi.

Cuộc hôn nhân của hai nghệ sĩ kéo dài đến năm 2011. Từng chia sẻ về lý do đổ vỡ, Cẩm Thu cho biết bà từng rất sốc khi chia tay chồng bởi trước đó cả hai không xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn lớn.

"Lúc chia tay anh Linh Tâm, tôi sốc lắm, buồn thì ít, sốc thì nhiều. Tôi với anh Linh Tâm chia tay không phải vì gây lộn, xích mích gì cả, tự nhiên chia tay. Thậm chí khi ấy gia đình tôi còn được biết tới là vợ chồng nghệ sĩ hạnh phúc", nữ nghệ sĩ từng kể.

Sau khi chia tay Linh Tâm, Cẩm Thu kết hôn lần hai với doanh nhân bất động sản tại Mỹ - Phillip Nam. Những năm gần đây, bà sống khá kín tiếng, ít đi hát và xuất hiện trước công chúng. Từ năm 2019 đến nay, nữ nghệ sĩ mới trở lại Việt Nam.