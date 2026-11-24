"Chúc chị ca phẫu thuật thành công", một nam nghệ sĩ nhắn nhủ.

Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã chia sẻ khoảnh khắc cô đang ở trên bàn phẫu thuật trước giờ thực hiện cho ca phẫu thuật lớn ở tuổi 49 và hình ảnh sau khi phẫu thuật.

Lâm Khánh Chi trên bàn phẫu thuật

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Một lần nữa, tôi quyết định nâng tầm nhan sắc, hoàn thiện bản thân và chạm đến phiên bản xinh đẹp nhất mà mình mong muốn.

Mỗi lần thay đổi là một lần yêu bản thân nhiều hơn, tự tin hơn và đẹp hơn theo cách mình lựa chọn. Hãy chờ đón sự thay đổi lần này của tôi nhé cả nhà yêu!".

Nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã chúc mừng và cầu nguyện cho ca phẫu thuật của Lâm Khánh Chi thành công.

Siêu mẫu Ngọc Tình nhắn nhủ: "Chúc chị ca phẫu thuật thành công, hồi phục thật nhanh và thật khỏe. Chờ đón phiên bản rực rỡ nhất của chị nhé. Lúc nào cũng ủng hộ chị".

Cách đây vài ngày, Lâm Khánh Chi từng tiết lộ về quyết định này. Theo đó, nữ ca sĩ quyết định hoàn thiện bản thân để chạm đến phiên bản xinh đẹp nhất mà mình luôn hướng tới.

Lâm Khánh Chi hôn mê

Cô kể rằng đã phải suy nghĩ, cân nhắc và đắn đo suốt 3 năm qua mới dám đưa ra quyết định gọt hàm để có được gương mặt baby, thanh thoát và hài hòa hơn, giúp gương mặt trở nên mềm mại, cân đối và xinh đẹp hơn theo đúng mong muốn của của cô.

Lâm Khánh Chi tâm sự: "Là một CEO về thẩm mỹ, tôi càng muốn mình hoàn hảo hơn. Tôi sẽ làm động lực cho các chị em tự tin làm đẹp hơn nữa. Tôi biết hành trình làm đẹp luôn cần thời gian và sự kiên nhẫn. Mọi người hãy cùng chờ đón diện mạo mới của tôi sau khi làm đẹp nhé".

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình kinh doanh đồ cổ.

Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996 với nghệ danh Lâm Chí Khanh và nhanh chóng được khán giả biết đến. Giai đoạn cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, cô tạo dấu ấn trên thị trường nhạc trẻ và trữ tình Việt Nam.

Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều ca khúc được yêu thích như Sầu thiên thu, Tình yêu sỏi đá, Kẻ cắp trái tim và Chia xa. Năm 2012, cô sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính sang nữ để sống đúng với bản thân.