Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ quê Thanh Hóa giữ tinh thần trẻ trung, chọn lối sống lạc quan, thẳng thắn và không để những chuyện tình cảm hay thị phi làm ảnh hưởng đến công việc.

Mới đây, trong một buổi trò chuyện với truyền thông, ca sĩ Anh Thơ đã có những chia sẻ cởi mở và đầy thẳng thắn về cuộc sống đời tư, quan điểm tình yêu cũng như cách giữ năng lượng tích cực khi làm mẹ đơn thân của 4 người con.



Nữ ca sĩ sinh năm 1976 cho biết, cô luôn duy trì tinh thần làm việc hăng say và không bao giờ cho phép bản thân chìm đắm quá lâu vào những cảm xúc tiêu cực. Ngay cả khi đối mặt với chuyện đổ vỡ tình cảm hay những lời đàm tiếu bên ngoài, giọng ca Khúc hát sông quê cũng chọn cách đối diện rất nhẹ nhàng và thực tế.

"Chia tay người yêu thì có buồn đến một, hai ngày thế thôi là phải làm việc đi, chứ không đắm chìm trong chuyện đó. Hay ai nói xấu thì kệ, mình cứ làm việc thôi. Tư tưởng của tôi là vượt qua và tích cực, không bao giờ để bản thân buồn vì những lời nói xấu, bởi điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống này. Mình sống được mấy đâu, tôi xác định chỉ hát tầm10 đến 15 năm nữa thôi", Anh Thơ bày tỏ.

Bên cạnh sự mạnh mẽ, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận đôi lúc bản thân không tránh khỏi cảm giác chênh vênh, cô đơn khi làm mẹ đơn thân gánh vác nhiều trọng trách. Tuy nhiên, thay vì bộc lộ sự yếu đuối ra bên ngoài hay trên mạng xã hội, cô chọn cách tự cân bằng bằng tâm hồn mộng mơ của người làm nghệ thuật.

Anh Thơ chia sẻ: "Tâm hồn người nghệ sĩ được phép mộng mơ. Đôi khi tôi ngồi tưởng tượng ra một người đàn ông hoàn hảo đến với mình để tự thấy vui, chứ không đòi hỏi thực tế phải có đích thực. Cuộc sống này đâu ai cho ai hết tất cả. Tôi đã có sức khỏe, có con cái, có sự nghiệp như hôm nay là quá đủ rồi".

Khi được hỏi về chuyện tình cảm hiện tại, nữ ca sĩ vui vẻ xác nhận mình đang có bạn trai vì "không yêu làm sao sống được". Dù vậy, cô khẳng định bản thân chỉ tận hưởng tình yêu chứ hoàn toàn không có ý định tái hôn hay tổ chức đám cưới. "Bốn đứa con rồi giờ cưới xin gì nữa, đừng dại", cô hài hước nói.

Ngoài đời, Anh Thơ tự nhận mình là người bộc trực, thẳng thắn nhưng ngày càng khéo léo hơn trong cách ứng xử. Trước những bình luận tán tỉnh trên mạng xã hội, thay vì nổi nóng như thời trẻ, hiện tại cô chọn cách phản hồi lịch sự, vui vẻ để giữ hòa khí. Dù vậy, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ tính cách thật của mình rất mạnh mẽ, đúng như lời đồng nghiệp thân thiết – ca sĩ Việt Hoàn từng nhận xét: "Nhìn trên sân khấu mặc áo dài thướt tha, hiền lành thế thôi chứ ra ngoài không khác gì hổ vồ".