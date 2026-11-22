Hàng loạt sao Việt gửi lời nhắn nhủ dưới chia sẻ của nữ nghệ sĩ SN 1962.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào chia status thông báo trở lại Mỹ sau thời gian ở Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá phim Ngày con còn mẹ. Bài đăng của nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi nhiều đồng nghiệp, diễn viên trong đoàn phim để lại lời nhắn gửi tình cảm.

Hồng Đào viết: "Khép lại một hành trình với Ngày con còn mẹ, lên máy bay về nhà mà lòng vẫn đầy ắp kỷ niệm.

Nhớ bé Mây Phương Anh Đào xinh như đóa anh đào trắng hồng, lúc nào cũng cười, nhìn nó cười mà mình thương đứt ruột, nhớ Pháo Trần Huy Anh thằng bé vô tư ngây thơ, chắc mẹ nghĩ tới già cũng chẳng lớn nổi, nhớ Ly Nguyên Thảo cô con dâu mẹ thương còn hơn con ruột (con ruột thông cảm nha), nhớ nụ cười toe toét của Vũ Ngọc Đãng và toàn bộ ê kíp bám nhau mà đi cinetour. Thôi kệ! Gia đình neo đơn mà có kỷ niệm đẹp ha tụi con".

Nữ nghệ sĩ cũng tranh thủ chia sẻ cảm nhận về bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc trước giờ lên máy bay. Cô viết: "Một bộ phim nồng nặc mùi đàn ông và thô ráp mà lại làm trái tim mình mềm nhũn, rơi khẽ xuống như cánh tường vôi mỏng manh với thật nhiều cảm xúc. Thật đẹp khi thấy sự cộng hưởng của cả một ê kíp làm nên bộ phim đáng xem đến thế".

Khép lại bài đăng, Hồng Đào gửi lời chào: "Thôi! Mình bay về nhà! Home Sweet Hom".

Hình ảnh Hồng Đào trước khi lên máy bay về Mỹ.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chúc nữ diễn viên có chuyến bay bình an. Nghệ sĩ Hữu Châu nhắn: "Bà về bình an, vui khoẻ hén!". Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Chị bay bình an nhé".

Diễn viên Phương Anh Đào cũng bày tỏ tình cảm với đàn chị: "Người đẹp tuyệt vời của tụi con bay về an toàn và thật tươi vui nha. Nhà mình đã có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ nè! Mong được gặp lại mẹ sớm ạ".

Diễn viên Ma Ran Đô nhắn nhủ: "Dạ mẹ về nhớ gìn giữ sức khỏe, làm mệt rồi về hưởng thụ thôi mẹ ơi". Trong khi đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng viết: "Về nhà thật vui nhé chị ơi, cảm ơn chị và mọi người đã cùng nhau đi cinetour thay cho em luôn, nhớ chị".

Hồng Đào sinh năm 1962 tại Buôn Ma Thuột. Bà tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 1983, từng là gương mặt nổi bật của sân khấu kịch Sài Gòn trong thập niên 1980-1990. Năm 1994, nữ nghệ sĩ sang Mỹ định cư và tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại.

Những năm gần đây, Hồng Đào trở lại màn ảnh rộng và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Thưa mẹ con đi, Mai, Mang mẹ đi bỏ và Ngày con còn mẹ. Hiện nữ nghệ sĩ sinh sống tại Nam California (Mỹ), đồng thời duy trì hoạt động nghệ thuật ở cả Việt Nam và Mỹ. Sau khi ly hôn nghệ sĩ Quang Minh, Hồng Đào lựa chọn cuộc sống độc thân.