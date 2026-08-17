Nữ nghệ sĩ mở tiệc tại biệt thự triệu đô, bố bé Xuân Mai làm phục vụ

Ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai cũng có mặt trong buổi tiệc nhưng không phải khách mời.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã mở tiệc đón sinh nhật lần thứ 50 tại Mỹ. Được biết, Thúy Nga sống và sinh hoạt chủ yếu ở một căn nhà ở gần phố Bolsa, nhưng cô có nguyên một biệt thự sân vườn rộng lớn trị giá cả triệu đô tại khu Fountain Valley.



Thúy Nga và Nguyễn Hồng Nhung

Căn biệt thự này Thúy Nga không ở mà chỉ dùng để quay hình talkshow và tổ chức sự kiện. Cách đây vài tháng nữ, danh hài cũng tổ chức sinh nhật cho con gái ở đây.

Vì là sinh nhật tròn 50 tuổi nên Thúy Nga mở tiệc khá lớn, mời đông đảo khách khứa đến ngồi kín cả sân vườn, ước chừng phải cả trăm người. Cô còn dựng cả một khu riêng cho mọi người đến check in.

Thúy Nga tự bỏ tiền túi ra đãi tiệc khách khứa và yêu cầu mọi người đến đều phải mặc áo bà ba cho đúng concept.

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ đều tới dự sinh nhật Thúy Nga như MC Khánh Hoàng, Trizzie Phương Trinh, người mẫu Ngọc Quyên, ca sĩ Phương Loan vợ Chí Tài, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, diễn viên Trương Minh Cường, Như Ý, Ngọc Anh… Điều này cho thấy Thúy Nga quan hệ tốt với các đồng nghiệp và được mọi người yêu quý.

Diễn viên Trương Minh Cường cũng lên hát tặng Thúy Nga. Anh hát nhạc xưa rất hay, giọng ấm áp, trữ tình, khiến ai cũng bất ngờ.

Tuấn Cảnh phải làm phục vụ

Ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột bé Xuân Mai cũng có mặt trong buổi tiệc nhưng không phải khách mời mà đóng vai trò đầu bếp, nấu phở gà, bún riêu chuẩn vị Bắc phục vụ khách khứa. Anh còn tự đứng bếp để làm từng tô phở, tô bún cho mọi người, kiêm luôn vai trò phục vụ.

Ngoài ra, sinh nhật Thúy Nga còn nhiều món ăn khác, như một buổi tiệc buffett ngoài trời, với bánh cuốn, heo quay, tôm chiên, nộm, gỏi, bánh bột lọc, thịt nướng… Thời gian gần đây, Thúy Nga làm ăn buôn bán phát đạt nên kinh tế khá giả.

Các ca sĩ đều lên trình diễn góp vui cùng Thúy Nga, biến buổi tiệc thành một đêm nhạc. Nguyễn Hồng Nhung còn thốt lên: "Các ca sĩ đến sinh nhật Thúy Nga vừa mất tiền mừng lại vừa phải lên hát là sao? Thực ra cả gia đình hội nghệ sĩ tâm linh chung tiền mừng Thúy Nga một phong bì rất to. Chị Trizzie Phương Trinh đang đi thu tiền rồi".