HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ mở tiệc tại biệt thự triệu đô, bố bé Xuân Mai làm phục vụ

Tùng Ninh
|

Ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai cũng có mặt trong buổi tiệc nhưng không phải khách mời.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã mở tiệc đón sinh nhật lần thứ 50 tại Mỹ. Được biết, Thúy Nga sống và sinh hoạt chủ yếu ở một căn nhà ở gần phố Bolsa, nhưng cô có nguyên một biệt thự sân vườn rộng lớn trị giá cả triệu đô tại khu Fountain Valley.

Nữ nghệ sĩ mở tiệc tại biệt thự triệu đô, bố bé Xuân Mai làm phục vụ- Ảnh 1.

Thúy Nga và Nguyễn Hồng Nhung

Căn biệt thự này Thúy Nga không ở mà chỉ dùng để quay hình talkshow và tổ chức sự kiện. Cách đây vài tháng nữ, danh hài cũng tổ chức sinh nhật cho con gái ở đây.

Vì là sinh nhật tròn 50 tuổi nên Thúy Nga mở tiệc khá lớn, mời đông đảo khách khứa đến ngồi kín cả sân vườn, ước chừng phải cả trăm người. Cô còn dựng cả một khu riêng cho mọi người đến check in.

Thúy Nga tự bỏ tiền túi ra đãi tiệc khách khứa và yêu cầu mọi người đến đều phải mặc áo bà ba cho đúng concept.

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ đều tới dự sinh nhật Thúy Nga như MC Khánh Hoàng, Trizzie Phương Trinh, người mẫu Ngọc Quyên, ca sĩ Phương Loan vợ Chí Tài, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, diễn viên Trương Minh Cường, Như Ý, Ngọc Anh… Điều này cho thấy Thúy Nga quan hệ tốt với các đồng nghiệp và được mọi người yêu quý.

Diễn viên Trương Minh Cường cũng lên hát tặng Thúy Nga. Anh hát nhạc xưa rất hay, giọng ấm áp, trữ tình, khiến ai cũng bất ngờ.

Nữ nghệ sĩ mở tiệc tại biệt thự triệu đô, bố bé Xuân Mai làm phục vụ- Ảnh 2.

Tuấn Cảnh phải làm phục vụ

Ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột bé Xuân Mai cũng có mặt trong buổi tiệc nhưng không phải khách mời mà đóng vai trò đầu bếp, nấu phở gà, bún riêu chuẩn vị Bắc phục vụ khách khứa. Anh còn tự đứng bếp để làm từng tô phở, tô bún cho mọi người, kiêm luôn vai trò phục vụ.

Ngoài ra, sinh nhật Thúy Nga còn nhiều món ăn khác, như một buổi tiệc buffett ngoài trời, với bánh cuốn, heo quay, tôm chiên, nộm, gỏi, bánh bột lọc, thịt nướng… Thời gian gần đây, Thúy Nga làm ăn buôn bán phát đạt nên kinh tế khá giả.

Các ca sĩ đều lên trình diễn góp vui cùng Thúy Nga, biến buổi tiệc thành một đêm nhạc. Nguyễn Hồng Nhung còn thốt lên: "Các ca sĩ đến sinh nhật Thúy Nga vừa mất tiền mừng lại vừa phải lên hát là sao? Thực ra cả gia đình hội nghệ sĩ tâm linh chung tiền mừng Thúy Nga một phong bì rất to. Chị Trizzie Phương Trinh đang đi thu tiền rồi".

Nữ ca sĩ ở Mỹ từ nhỏ: "Tôi chỉ thích ăn mắm, ăn khô, rau muống"
Tags

Tuấn Cảnh

sao Việt

Thúy Nga

sinh nhật thúy nga

Hải ngoại

bố xuân mai

bé Xuân Mai

showbiz

nghệ sĩ miền nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại