"Vừa sang Mỹ tôi đã được chị Trizzie Phương Trinh và anh Bằng Kiều cưu mang"

"Tôi rất dễ thích nghi và sinh tồn nên khi sang Mỹ tôi không cảm thấy khó khăn" – Ngọc Anh nói.

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Ngọc Anh đã chia sẻ về giai đoạn đầu mới sang Mỹ của mình.

Cô nói: "Tôi rất dễ thích nghi và sinh tồn nên khi sang Mỹ tôi không cảm thấy khó khăn. Tôi chỉ áp lực khi đối diện những gì đau đớn về tâm hồn, tình cảm. Tôi sợ cô đơn và sợ cảm giác thiếu vắng tình yêu, còn lại cái gì tôi cũng ok hết.

Ngọc Anh

Tôi may mắn là vừa sang Mỹ đã được chị Trizzie Phương Trinh và anh Bằng Kiều giúp đỡ, cưu mang rồi gặp được nhiều người yêu thương, đánh giá tốt về mình. Mọi người chào đón tôi, trao cho tôi nhiều cơ hội. Từ đó, tôi cứ thế phát triển, lao động cật lực. Còn lại thì không có gì khó khăn với tôi".

Ngọc Anh được khán giả hải ngoại biết tới kể từ ca khúc Giết người trong mộng, gây ấn tượng sâu sắc. Cô nói: "Đây là một cái duyên vì nếu không phải ca khúc đó mà là ca khúc khác thì chưa chắc đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả như thế.

Lúc đó, tôi vào gặp chị giám đốc trung tâm, được chị ký hợp đồng và chọn bài cho tôi trình diễn. Trong lúc đang nghĩ ngợi xem nên cho tôi hát bài gì thì có một bức thư từ một cậu bé gửi đến, nói rằng muốn trung tâm trình diễn bài Giết người trong mộng để gửi tặng bà nội.

Thế là chị giám đốc trung tâm đưa luôn bài này cho tôi hát thử. Đó là cái duyên, không ngờ bài này vào giọng của tôi lại hợp và trở thành hit.

Sau này đi diễn, tôi cũng giả đò hỏi xem khán giả có nhớ lần đầu tôi xuất hiện ở hải ngoại là hát bài gì không. Rất nhiều khán giả đều nhớ được và hô to Giết người trong mộng. Như vậy là tôi biết khán giả rất ấn tượng với tôi nhờ bài hát đó".

Ca sĩ Ngọc Anh (sinh năm 1975 tại Hà Nội) là cựu thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc Tam ca 3A. Cô sang Mỹ định cư từ năm 2008 và nhanh chóng trở thành giọng ca trữ tình nổi bật nhờ chất giọng trầm ấm, nồng nàn.

Tại hải ngoại, cô gặt hái nhiều thành công rực rỡ khi thể hiện các sáng tác vượt thời gian của nhạc sĩ Phú Quang. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên doanh nhân người Mỹ John Gallander vào năm 2018.

Hiện tại, Ngọc Anh tận hưởng cuộc sống bình yên tại tiểu bang California và vẫn tích cực biểu diễn, giao lưu cùng khán giả trong và ngoài nước.