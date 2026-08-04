Nữ nghệ sĩ hài cao 1m51, ở nhà 300 tỷ bỗng được gọi là "Lisa Việt Nam"

Không tin đây là cây hài chuyên mặc áo bà ba.

Trong bộ ảnh vừa tung ra gần đây, nghệ sĩ hài Việt Hương khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ trước diện mạo hoàn toàn mới lạ. Lựa chọn làm mới với mái tóc giả tông màu blonde uốn sóng bồng bềnh kết hợp cùng phần mái thưa chuẩn chỉnh, nữ danh hài ở tuổi 50 nhận về vô số lời khen ngợi cho sắc vóc trẻ trung.

Bên cạnh những lời trầm trồ dành cho visual "hack tuổi", nhiều khán giả cũng nhanh chóng nhận ra hình bóng quen thuộc của Lisa (BLACKPINK). Màu tóc vàng sáng cùng mái thưa chạm mi vốn là "thương hiệu" nhận diện kinh điển của Lisa trong những năm đầu sự nghiệp.

Bắt cặp cùng mái tóc phá cách này, Việt Hương chọn layout trang điểm tông trung tính sắc sảo với đôi mắt cuốn hút, diện thiết kế đầm mini ôm sát, thêu hoa chìm sang trọng, tạo nên một tổng thể hiện đại.

Trước Việt Hương, danh xưng "Lisa Việt Nam" từng được cư dân mạng gán cho một số mỹ nhân Vbiz có sự tương đồng về độ tuổi, sắc vóc và tư duy lên đồ, tiêu biểu như ca sĩ Thiều Bảo Trâm hay CiiN - nữ dancer sinh năm 1997. Dù đây chỉ là một phép so sánh mang tính giải trí từ netizen, điều này cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của một phong cách khi đã trở thành "chữ ký cá nhân" của một biểu tượng đại chúng như Lisa.

Tuy nhiên, việc danh xưng này bất ngờ réo tên Việt Hương lại tạo ra sự thú vị đặc biệt. Xưa nay, cây hài cao 1m51 vốn được khán giả yêu mến nhờ nét duyên dáng, khả năng hoạt ngôn và vóc dáng nhỏ nhắn. Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng căn biệt thự trị giá hơn 300 tỷ đồng tại Thủ Đức, từ khóa "thời trang" lại hiếm khi gắn liền với tên tuổi của Việt Hương.

Hình ảnh quen thuộc nhất của nữ nghệ sĩ trong lòng công chúng thường là những chiếc áo bà ba rực rỡ sắc màu trên sân khấu hài, hoặc những bộ đầm dạ hội chừng mực đúng độ tuổi trung niên.

Loạt ảnh mới cùng những hoạt động gần đây cho thấy Việt Hương đang chủ động bước vào cuộc thử nghiệm "trẻ hóa" hình ảnh, tự tin chinh phục những ngôn ngữ thời trang mới mẻ.

Còn nhớ vào tháng 7 vừa qua, với sự đồng hành của Pông Chuẩn trong vai trò Giám đốc thời trang, Việt Hương cùng ông xã đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 20 năm ngày cưới nhiều cảm xúc. Tạm rời xa không gian sống nguy nga, nữ danh hài chọn bối cảnh là một khu chung cư cũ tại Quận 10 - nơi cô sinh ra và lớn lên.

Stylist đã chuẩn bị cho Việt Hương mẫu váy cưới dáng ball gown kết hợp cổ yếm thanh thoát, tôn trọn bờ vai thon cùng cấu trúc corset chiết eo dáng chữ V mềm mại. Thiết kế này không chỉ khéo léo nâng tầm phong cách cho Việt Hương mà còn chứng minh tinh thần đổi mới hoàn toàn không có giới hạn về độ tuổi.

Ảnh: FBNV