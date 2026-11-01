"Tôi từ chối, bỏ về thẳng luôn, không tham gia nữa" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã bức xúc chia sẻ một sự cố cô vừa trải qua. Cô nói: "Vừa rồi tôi được mời làm giám khảo một cuộc thi hoa hậu, nhưng vì nhiều vấn đề xảy ra nên cuối cùng tôi từ chối, bỏ về thẳng luôn, không tham gia nữa.

Thúy Nga

Thực sự tôi kể việc này ra không phải để nói xấu, nhưng tôi phải nói để những người tổ chức chương trình, sự kiện nên có cách xử lý khéo léo, tình cảm.

Làm show, nhất là những show về hoa hậu sẽ có rất nhiều thứ xảy ra, không ai biết trước được.

Hôm đó tôi rất bực mình, muốn tung hê lên hết luôn nhưng nghĩ lại thì không nên. Tôi ở lứa tuổi này rồi cũng nên bình tĩnh, suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Tôi nói ra để phía ban tổ chức nên có cách ứng xử với nghệ sĩ tốt hơn.

Thực sự hôm đó tôi giận lắm, giận ra mặt và bỏ về luôn. Cách họ đối xử với tôi khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi cảm thấy bị coi thường và không nghĩ lại bị đối xử như thế.

Tôi phải đợi mấy hôm rồi mới dám nói ra, vì nếu ngay lúc đó tôi giận quá, nóng nảy quá mà nói ra sẽ lại mất hay.

Ở tuổi này, tôi đã trải qua nhiều thứ rồi, nên có cái nhìn thấu đáo, suy nghĩ và cảm nhận được hết. Có những người hành động và nghĩ rằng không ai biết được, thấy được.

Nhưng với một nghệ sĩ như tôi, giác quan rất nhạy cảm, chỉ cần thấy khác một chút là biết ngay. Người ta có thật hay giả với mình là tôi biết luôn. Tôi có thể thấy được ngay từ mọi chi tiết, câu chữ. Họ cứ nghĩ tôi không biết, nhưng tôi biết hết vì tôi đã từng trải.

Tuy nhiên, tôi cũng chỉ nói thế thôi, tôi không nhắc tên ai hay chương trình nào. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện là như thế để bày tỏ nỗi bức xúc của mình".

Thúy Nga sinh năm 1976 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Phú Khánh (nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có quê gốc tại Quảng Trị. Cô là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu hài Việt Nam.

Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt và đạt danh hiệu Á hậu 2, đồng thời nhận giải thưởng Người đẹp Tài năng.