"Ở tuổi ngoài tám mươi, sau một ca đại phẫu, được trở lại sân khấu đã là một niềm vui lớn" – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Mới đây, NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết có tham gia một sự kiện và không may gặp sự cố ngã sõng soài trên sân khấu. Dù vẫn cố gắng hoàn thành nốt tiết mục nhưng nhiều người bày tỏ sự quan tâm lo lắng tới bà. Trước tình cảm đó, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng trên trang cá nhân.

NSND Bạch Tuyết và ca sĩ Hoàng Dũng

"Sau buổi diễn tối qua, tôi nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm từ quý khán giả gần xa và anh chị em đồng nghiệp. Tôi xin nhắn để mọi người yên tâm, sức khỏe của tôi hiện vẫn ổn định.

Ở tuổi ngoài tám mươi, sau một ca đại phẫu, được trở lại sân khấu đã là một niềm vui lớn. Được đứng bên Hoàng Dũng trong ngày hội văn hóa và cùng em hát lại "Về Nghe Mẹ Ru", ca khúc đã được khán giả thương yêu, với tôi là một phước báu.

Nhiều năm nay, ê-kíp vẫn chăm chút từ bộ trang phục đến đôi giày để Bạch Tuyết đi lại vững vàng trên sân khấu. Tối qua, khi bước qua chỗ nối của phần sân khấu xoay vừa khép lại sau tiết mục trước, tôi không để ý chỗ nối chưa khớp hẳn nên vướng chân và té ngã.

May có Hoàng Dũng ngay bên cạnh, kịp đỡ tôi đứng dậy để hai cô cháu hát hết bài cùng nhau.

Cảm ơn Hoàng Dũng vì cái đỡ tay rất kịp lúc. Thương lắm những cuộc gọi, những tin nhắn và lời hỏi thăm mọi người gửi về. Một cô đào hát ngoài tám mươi mà vẫn được thương nhiều đến vậy, tôi thấy mình thật may mắn".

NSND Bạch Tuyết ngã trên sân khấu

Ở tuổi 81, NSND Bạch Tuyết vẫn giữ được sự trẻ trung và năng lượng dồi dào cùng sức khỏe tốt. Bà vẫn đi hát, lên nhiều talkshow và nhận nhiều dự án cộng đồng, làm giám khảo, đi dạy mà không hề mệt mỏi. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ, trước giờ bà chưa từng bị đau xương khớp, gân cốt.

NSND – Tiến sĩ Bạch Tuyết (tên thật Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại Châu Đốc, An Giang) được mệnh danh là "Cải lương chi bảo" của nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Bà nổi tiếng qua hàng loạt vai diễn kinh điển như Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, Lựu (Đời cô Lựu) và Diệu (Lá sầu riêng) với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm cùng lối diễn xuất tinh tế.

Không chỉ thành công trên sân khấu, bà còn là nghệ sĩ cải lương đầu tiên của Việt Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ nghệ thuật tại Viện Hàn lâm Sân khấu và Điện ảnh Sofia (Bulgaria) vào năm 1995.

Năm 2012, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhờ những cống hiến xuất sắc và bền bỉ cho nghệ thuật dân tộc. Đến nay, ở tuổi ngoài 80, bà vẫn miệt mài truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ và không ngừng sáng tạo, kết hợp cải lương với âm nhạc hiện đại để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.