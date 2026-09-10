Nữ nghệ sĩ bán hết nhà cửa ở Việt Nam sang Mỹ mua biệt thự, sống ở Ý

Kết hôn với giáo sư người Ý nên nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống ở trời Tây.

Trong làng giải trí Việt, nhắc đến danh xưng "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam", công chúng sẽ nghĩ ngay đến Ngô Mỹ Uyên. Không chỉ sở hữu tài năng, nhan sắc vượt thời gian, nàng hậu sinh năm 1974 này còn khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản "khủng".

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên trong khuôn viên căn căn villa ở Thảo Điền.

Từ "biệt thự dát vàng" đến quyết định rời bỏ hào quang quê nhà

Ngô Mỹ Uyên đăng quang Hoa hậu Điện ảnh năm 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập. Bên cạnh vai trò người mẫu, MC, diễn viên, cô còn tạo nên bước đột phá vô tiền khoáng hậu khi sang Mỹ và thành công rực rỡ với vai trò một ảo thuật gia chuyên nghiệp.

Sự nghiệp quốc tế thành đạt mang lại cho Ngô Mỹ Uyên khối tài sản kếch xù. Nhiều năm trước, cô từng làm "dậy sóng" truyền thông khi sở hữu căn biệt thự dát vàng xa hoa nằm ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, do không còn nhu cầu sử dụng và định cư ở nước ngoài, năm 2017, nàng hậu đã chính thức chuyển nhượng lại siêu dinh thự này với giá khoảng 160 tỷ đồng.

Ngoài biệt thự dát vàng ở quận 1, Ngô Mỹ Uyên còn sở hữu một căn villa trắng rộng hơn 1.000m² tại khu nhà giàu Thảo Điền (Thủ Đức). Đến tháng 6/2024, Ngô Mỹ Uyên tiếp tục bán nốt căn villa Thảo Điền này với giá khoảng 70 tỷ đồng.

Nhà triệu đô nàng hậu mua ở Mỹ.

Tậu biệt thự triệu đô tại Mỹ để phụng dưỡng cha mẹ

Chia sẻ về lý do thanh lý toàn bộ bất động sản đắt đỏ ở quê nhà, Ngô Mỹ Uyên từng cho biết trên tờ Ngôi sao là do hiện tại các thành viên trong gia đình cô đều đã định cư ở nước ngoài. Từ cuối năm 2024, bố mẹ cô cũng chính thức sang Mỹ sống.

Để đấng sinh thành có không gian dưỡng già thoải mái nhất, nàng hậu đã dùng số tiền bán nhà tại Việt Nam để tậu ngay một căn biệt thự cổ rộng 500m² trị giá 1,4 triệu USD (gần 37 tỷ đồng) tại Dallas, bang Texas, Mỹ. Căn biệt thự này là nơi quy tụ của đại gia đình 8 người, bao gồm bố mẹ và gia đình các em gái của cô. Việc mua ngôi nhà khang trang nơi xứ cờ hoa chính là cách Ngô Mỹ Uyên hoàn thành ước mơ sum vầy và báo hiếu cho đấng sinh thành.

Ngô Mỹ Uyên và chồng giáo sư.

Cuộc sống viên mãn, tự do tại Ý bên chồng giáo sư

Dù mua biệt thự cho gia đình ở Mỹ, cuộc sống cá nhân của Ngô Mỹ Uyên lại gắn liền với nước Ý lãng mạn. Hiện tại, cô đang có tổ ấm vô cùng viên mãn tại Rome cùng ông xã Marco Casini – một Giáo sư, Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường người Ý – cùng hai cô con gái nhỏ.

Đáng chú ý, dù đã gắn bó bên nhau hơn một thập kỷ và có chung hai thiên thần nhỏ, Ngô Mỹ Uyên và chồng Tây vẫn lựa chọn cuộc sống không đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới rình rang. Cặp đôi duy trì lối sống độc lập về tài chính, tôn trọng khoảng trời riêng của nhau nhưng luôn ngập tràn lửa hạnh phúc. Ở tuổi ngoài 50, "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" chọn cho mình một lối sống tối giản, an yên, thỉnh thoảng bay qua lại giữa Ý và Mỹ để thăm nom đại gia đình.